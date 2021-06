Wie wordt de seizoenskampioen van 'Blokken'?

Komende week sluit Ben Crabbé het seizoen van 'Blokken' af met een finaleweek, waarin de zes sterkste spelers van het afgelopen seizoen terugkeren in het programma. 1 man en maar liefst 5 vrouwen zullen onderling uitmaken wie de 'Blokken'-seizoenskampioen wordt.

Dit is de top zes van de kandidaten:

- Jeroen De Smet, uit Nazareth - nam deel aan 9 afleveringen

- Caro Carrissemoux, uit Ternat (oorspronkelijk uit Zwevegem) - nam deel aan 6 afleveringen

- Dorien Desmedt, uit Tienen (oorspronkelijk uit Willebroek) - nam deel aan 5 afleveringen (woord niet gevonden in 5e finale)

- Katrien Odeurs, uit Vilvoorde - nam deel aan 5 afleveringen (woord niet gevonden in 5e finale)

- Talitha Dehaene, uit Kortrijk - nam deel aan 5 afleveringen (woord niet gevonden in 5e finale)

- Thaïsa Herman, uit Oostakker - nam deel aan 5 afleveringen (finale niet gehaald in 5e aflevering)

In de vijf afleveringen van de finaleweek nemen deze zes kandidaten het tegen elkaar op. Hoe hoger een speler staat in de top zes, hoe later in de finaleweek deze pas moet spelen. Dit is de speelvolgorde:

Maandag 28/6: nummer 6 (Thaïsa) versus nummer 5 (Talitha)

Dinsdag 29/6: winnaar vorige dag versus nummer 4 (Katrien)

Woensdag 30/6: winnaar vorige dag versus nummer 3 (Dorien)

Donderdag 1/7: winnaar vorige dag versus nummer 2 (Caro)

Vrijdag 2/7, seizoensfinale: winnaar vorige dag versus nummer 1 (Jeroen)

De prijs?

De seizoenswinnaar wint een achtdaagse reis naar Zweeds Lapland voor twee personen. Deze reis zal komende winter plaatsvinden.

Ook het goede doel wordt gesteund tijdens deze finaleweek: per keer dat het achtletterwoord wordt gevonden, gaat er 1.000 euro in de groepspot. Die groepspot wordt op het einde van de week aan Kom Op Tegen Kanker geschonken.

Finaleweek 'Blokken', een hele week lang vanaf maandag 28 juni om 18.30 uur, met de finale op vrijdag 2 juli.