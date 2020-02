Wie wordt de man van Laura? Ook Christophe & Nick trouwen! - VIDEO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Wie wordt de man van Laura, de 27-jarige interieurarchitecte uit Turnhout? Die vraag zien de 'Blind Getrouwd'-fans op zondag 16 februari in de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen, beantwoord.

Wordt het vertegenwoordiger Lothar (26, Puurs-Sint-Amands), process engineer Sonny (30, Antwerpen) of IT-consultant Jonah (30, Arendonk)?

Laura hoopt in het stadhuis een man aan te treffen die sterk in zijn schoenen staat, klaar is voor het echte leven, graag tijd doorbrengt met zijn familie en die weet wat hij wil. Bedienen experten Gert Martin Hald, Wim Slabbinck, Lotte Vanwezemael, Filip Geelen en Sarah Hertens Laura op haar wenken, of slaat Cupido - amper 2 dagen na Valentijn - de bal mis?

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen krijgen ook Christophe & Nick het blije nieuws van de experten: ze hebben een match gevonden voor hen! Vanaf dan gaat het snel. De vier deelnemers vertellen het spraakmakende nieuws aan hun familie en vrienden en openen de jacht op die gedroomde trouwjurk en dat perfecte kostuum. Getuigen worden gekozen, het gepieker is in gang gezet. Een vader maakt zich op om de toekomst van zijn dochter in de handen van een vreemde te leggen. Moeders hopen op een ideale schoonzoon. Voor de deelnemers het weten is het langverwachte moment daar: de aankomst in het stadhuis, waar de ene net geen doodsangsten uitstaat en waar de andere berust in zijn lot en vertrouwen heeft in wat komen zal. Of beter: in wie komen zal.

Laura vertelt haar ouders het goede nieuws en al snel komen enkele vragen naar boven

Laura heeft net te horen gekregen dat er voor haar een match gevonden is en dat ze binnenkort gaat trouwen. Nieuws dat ze natuurlijk heel graag met haar familie wil delen. Al komen er toch meteen al wat bezorgdheden naar boven.

'Blind Getrouwd: Naspel' op VTM GO: elke zondag na de aflevering bij VTM

Na elke aflevering op VTM kunnen fans 'Blind Getrouwd' verder beleven in de online talkshow van VTM GO. Elke episode volgt de thematiek van de uitzending op antenne (de matchmaking, het huwelijk, het samenwonen,...). Opvallende gebeurtenissen geven het startschot van een interessante babbel met de deelnemers, ex-deelnemers en de experten, gestroomlijnd door Sean Dhondt en Bab Buelens.

Gasten op zondag 16 februari: deelnemer Christophe en expert Wim Slabbinck.

'Blind Getrouwd', vanaf zondag 16 februari om 19.55 uur op VTM.



