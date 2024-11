Wie volgt Will Tura met 'Eenzaam zonder jou' op als de mooiste evergreen?

VRT Radio Bene, de digitale radiozender die zorgt voor de tijd van je leven, gaat op zoek naar de mooiste evergreens. Songs die in ons collectief geheugen zitten, nummers die we allemaal kunnen meezingen of liedjes voor de 'eeuwigheid'.

Op maandag 11 november zorgt Radio Bene al voor een voorproefje met een dag lang evergreens als opwarming voor de start van de lijst. Op dinsdag 12 november om 12 uur geeft niemand minder dan Leah Thys de aftrap op VRT Radio Bene. Je hoort vanaf dan tot vrijdag 15 november en van maandag 18 tot zaterdag 23 november de allerbeste evergreens tijdens de 'VRT Radio Bene Evergreen1000'. Vanessa Vanhove, Peter Hermans en Lars De Groote loodsen je door de lijst en krijgen het gezelschap van onder meer Luc Appermont, Belle Perez, Barbara Dex en Yannick Bovy. Op zaterdag 23 november hoor je tussen 16.00 en 18.00 uur zowel op VRT Radio Bene als Radio2 wie Will Tura met 'Eenzaam zonder jou ' opvolgt als de allermooiste evergreen.

VRT Radio Bene zorgt voor een schitterend weekend

Radio Bene pakt uit met een weekend vol fijne programma's. Met je vaste ochtendcompagnon 'Radio Bene Klaarwakker Weekend' boordevol evergreens en artiesten van bij ons. Luister ook op VRT Radio Bene naar 'De Zoete Inval' en 'De Pré Historie'. Ontdek de 'Radio Bene Vlaamse 30' en ook Yannick Bovy pakt uit met een gloednieuw programma 'Radio Bene Zalige Zaterdag'. Op zondag kan je genieten van 'The Ratpack' met Vanessa Vanhove.

'Tijdens de donkere dagen zetten we in op sfeervolle muziek die iedereen kent. Muziek met warme herinneringen om de tijd van je leven nog een keer te beleven. We hebben ook de weekendprogrammatie nog aantrekkelijker gemaakt met nieuwe programma’s én bekende stemmen. En we hebben nog meer in petto want in december wordt het nog feestelijker!', aldus Rino Ver Eecke, Netmanager Radio2/Radio Bene.

Beluister VRT Radio Bene op DAB+, VRT MAX, je digitale televisie en je smartspeaker.