Wie daagt Trump uit? VRT NWS lanceert 'Amerika Kiest'

Op 3 november kiezen de Amerikanen een nieuwe president. De kandidaat voor de Republikeinse partij wordt zo goed als zeker de huidige president Donald Trump. Wie de uitdager van Trump wordt voor de Democratische partij, dat bepalen de kiezers tijdens voorverkiezingen.

Die verkiezingen worden staat per staat georganiseerd. De eerste voorverkiezing start in de staat Iowa op 3 februari, dat is precies 9 maanden voor de eigenlijke presidentsverkiezingen. De voorverkiezingen duren tot juni. Eén maand later, in juli, duiden de Democraten tijdens een zogeheten conventie definitief hun kandidaat-president aan. In augustus doen de Republikeinen tijdens hun conventie hetzelfde.



Als de Democraten een kans willen maken tegen Trump, dan zullen ze het verschil moeten maken. Maar hoe gaan ze dat doen? Vanaf 3 februari zal dat duidelijk worden.



Onze Amerika-correspondent Björn Soenens is in Iowa en houdt er de vinger aan de pols. Hij trekt naar de laatste verkiezingsbijeenkomsten van de belangrijkste Democratische kandidaten en brengt voor radio en TV verslag uit van de opmerkelijke manier waarop de Amerikanen hun kandidaten aanduiden, de zogeheten caucus. Björn legt zijn oor ook te luisteren bij J. Ann Selzer, want zij voorspelt altijd de juiste uitslag. We verklappen haar voorspelling in De Ochtend en bij Terzake. Voor wie niet genoeg krijgt van de Amerikaanse voorverkiezingen is er een speciale editie van de podcast Björn in the USA. Onze Amerika-specialist publiceert ook een langere bijdrage over het proces van de voorverkiezingen op VRTNWS. Voor mensen die nog niet zo vertrouwd zijn met de Amerikaanse presidentsverkiezingen bevelen wij de uitlegvideo’s van Thomas De Graeve aan. Ook die vindt u op VRTNWS.be



Enkele belangrijke momenten :

3 februari: Eerste voorverkiezing Democraten in Iowa

3 maart: Super Tuesday: voorverkiezingen Democraten in de meeste staten

13-16 juli: Democratic National Convention: we weten wie de Democratische kandidaat is.

24-27 augustus: Republican National Convention: we weten wie de Republikeinse kandidaat is.

3 november: Nationale verkiezingen: we weten wie de volgende president van Amerika wordt.

Vanaf maandag 3 februari kan iedereen gebruik maken van de vernieuwde app van VRT NWS. De app kreeg een grondige grafische opfrissing, om het lees- en kijkcomfort te verhogen en nieuwsverhalen nog beter te ontsluiten. Nieuwsfeeds, audio en video blijven de stevige basisfundamenten. De app is te downloaden via de iTunes app store voor iOS gebruikers of via de Google Play Store voor Android gebruikers.









Volg 'Amerika kiest' op VRTNWS.be, via de app, op Radio 1 en in de Journaals en de duidingsprogramma’s op Eén en Canvas.