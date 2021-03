Weer een 'Familie'-personage in de gevangenis

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Gisteren kon je al bij TVvisie lezen dat Louise Van den Bossche terugkeert in 'Familie'. De rol zal vertolkt worden door de jonge actrice Charlotte Sieben. En de rentree van Louise kondigt zich spannend aan.

In het ochtendprogramma van radiozender NRJ belden dj's Jarne en Michaël met de kersverse 'Familie'-actrice. En ze vroegen haar naar hoe Louise terug in de soap zou opduiken. Momenteel is de jonge Van den Bossche-telg namelijk nog op wereldreis, dus ze kan niet zomaar terug thuis op de stoep staan.

Blijkt nu dat Louise ergens in de gevangenis zou zijn beland. Haar verhaal in 'Familie' herbegint dus met niet zo'n fijne situatie. Hoe en wat precies, dat zie je binnen enkele weken op het scherm. Wij houden je alvast op de hoogte!

LEES OOK: Verrassende comeback: Louise keert terug in 'Familie'

Familie op tv Niko gaat toch onderhandelen met CoBrew en wil volledige carte blanche. Ook Cédric moeit zich met de zaak. Lars en Véronique doen Rudi een fantastisch voorstel. Hanne is erg zenuwachtig nu de dag van de rechtszaak is aangebroken. Quinten legt aan de rechter uit waarom hij vindt dat Gaston niet veilig is bij Hanne. Mieke raadt Hanne af om opnieuw de confrontatie met Quinten aan te gaan. Vanessa krijgt een alarmerende sms van Benny. Amélie wacht vol spanning op de uitslag van de medische testen. Amélie hoort dat de kans bestaat dat er complicaties opduiken. Guido vindt dat Cédric met nieuwe initiatieven moet komen wil hij terug op een goed blaadje komen bij Peter en Mathias. Zjef heeft zin in een feestje, maar Rudi reageert niet echt enthousiast. Peter en Mathias besluiten in te gaan op het voorstel van Cédric. Ook Niko krijgt er lucht van.



Lees ook: