Website van Canvas verdwijnt

Sinds maandag heeft Canvas geen eigen website meer. Surfers die op zoek zijn naar informatie over de zender, komen nu automatisch terecht op VRT NU.

'Daar vinden mensen dezelfde inhoud als op de vroegere website van Canvas', legt Hans Van Goethem, woordvoerder van de VRT, uit in Het Nieuwsblad. 'De inhoud op beide sites was identiek en daarom hebben we besloten om slechts een pagina te houden.'



In 'De ideale wereld' leidde de verdwenen website alvast tot een ludieke actie. Het Canvas-programma stuurde via Twitter een overlijdensbericht de wereld in met bijschrift 'Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze Canvas-website.'



Bron: Het Nieuwsblad