Wat gebeurt er met de iconische VRT-toren?

Foto: © VRT 2019

De grote toren aan de Reyerslaan is al sinds begin jaren zeventig het symbool van de Belgische openbare omroepen VRT en RTBF. Maar binnen afzienbare tijd verhuizen de omroepen naar een nieuw gebouw en nemen ze nog meer afstand van de toren.

Eén van dé eycatchers van onze hoofdstad mag niet verloren gaan vindt iedereen, dus is de Brusselse Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) begonnen met het zoeken naar een nieuwe functie voor het gebouw. Dat meldt het Brusselse nieuwsplatform Bruzz.

Oorspronkelijk was de toren een zendmast die door VRT en RTBF werd gebruikt, maar door de digitalisering zijn de meeste functies van de toren niet meer in gebruik. Enkel voor een paar technische functies doet de toren nu nog dienst.

Het Brussels Gewest wil graag dat de toren een plaats én functie krijgt in de nieuw op te richten wijk met mediabedrijven en woningen. Daarom heeft de MSI een wedstrijd voor ontwerpers uitgeschreven. Zij worden begeleid door de Brusselse bouwmeester. Hun opdracht is om te analyseren wat technisch nog mogelijk is met de toren en ze maken ook een plan voor reconversie op. In juli wordt een winnaar gekozen, in augustus volgen dan studies.

Een nieuwe bestemming voor de VRT/RTBF-toren is echter nog niet voor morgen. De plannen voor de nieuwbouw van de VRT zijn tot nader order uitgesteld en ook bij de RTBF is men het nog niet eens over een nieuwe stek.

Bron: BRUZZ - eigen bericht



