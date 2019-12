'Wat Als?' - Eindejaarsspecial op Nieuwjaarsdag

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Onderuitzakken na een drukke kerstperiode? Of gezellig nagenieten met de hele familie voor de TV? Op Nieuwjaarsdag kan de kijker om 20.30 uur terecht bij VTM voor een eindejaarsspecial van 'Wat Als?'.

Op 1 januari zoomt productiehuis Shelter met de 'Wat Als? - Eindejaarsspecial' in op de feestelijke periode tussen Sinterklaas en Drie Koningen. Het resultaat? Weer een reeks absurde sketches die een antwoord bieden op vragen als… Wat als Jezus een lastige puber was? Wat als Kerstfeesten een ziekte waren? Wat als Sinterklaas niet zo goed tegen de drank kon? Wat als de Paus te modern was? Wat als stielmannen een feestdag hadden? Wat als ridders een goede sfeer op het werk belangrijk vonden? Of Wat als Batman nog bij zijn moeder woonde?

Voor deze 'Wat Als? – Eindejaarsspecial' kan VTM weer rekenen op de vertrouwde cast: Bruno Vanden Broecke, Koen De Graeve, Ruth Beeckmans, Ben Segers, Barbara Sarafian, Jeroen Perceval, Janne Desmet, Charlotte Vandermeersch, Nico Sturm, Charlotte Timmers, Robrecht Vanden Thoren, Günther Lesage, Bert Haelvoet en Peter Van den Eede.