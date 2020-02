VTM volgt jong wielerfenomeen Remco Evenepoel

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De eerste zege van 2020 voor Remco Evenepoel is een feit: de 20-jarige wielrenner van het DeceuninckĖQuick-Step team wint de Ronde van San Juan in ArgentiniŽ.

En ook dit jaar jaagt de jonge wielerbelofte grote dromen na: Olympisch goud veroveren in Tokio, goud pakken op het WK tijdrijden, schitteren tijdens zijn eerste grote ronde - de Giro- en tijdens zijn eerste monumenten Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Remco staat voor een uitdagend jaar en dat parcours volgt wielerjournalist Merijn Casteleyn een jaar lang op de voet.

In de exclusieve documentairereeks 'Ik ben Remco!' krijgt Vlaanderen een unieke blik achter de schermen: zijn voorbereidingen, de trainingen en wedstrijden, de steun van zijn familie en de obstakels die hij tegenkomt.

Remco Evenepoel: 'Ik ben benieuwd naar de reactie van mensen over hoe het leven van een wielrenner er echt uitziet. Ik wil tonen hoe het er echt achter de schermen aan toegaat. Niet alles gaat vanzelf en het is veel zwaarder dan je denkt. En toch probeer ik elke dag de beste versie van mezelf naar boven te halen. Mensen zullen soms diepe punten zien waarbij ik de strijd met mezelf moet aangaan, maar ik hoop dat mensen ook gaan genieten van de mooie momenten, die voor mij ook de mooiste zijn. Daar leef je voor.'

Michiel Ameloot, Hoofd sport News City: 'Een fenomeen zoals Remco wordt maar eens om de zoveel tijd geboren. Zijn overwinning in de Clásica San Sebastián en zijn zilveren medaille op het WK tijdrijden zijn het bewijs dat deze jongeman aan het begin staat van misschien wel een ongelooflijke sportcarrière. Zijn guitige glimlach en lef doen de wielersupporters nu al dromen van veel meer. We zijn zeer blij dat we Remco vanop de eerste rij mogen volgen want deze avonturen en verhalen passen perfect met wat we de kijker en lezer wil bieden.'

Bekijk de trailer van deze exclusieve docureeks over Remco hier:

De documentaire is later dit jaar te zien bij VTM.