VTM-serie 'De Kraak' nu al te zien in Duitsland

Dit weekend kon het Duitse kijkerspubliek kennis maken met de Vlaamse fictiereeks 'De Kraak' op de openbare zender ZDFneo. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De opnames van de serie dateren al van 2018, maar is bij ons nog niet te zien geweest.

'De Kraak' werd geschreven door acteur Maarten Goffin en scenarist Kristof Hoefkens ('Spitsbroers'). De serie werd besteld door VTM. Hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Ella-June Henrard ('Fair Trade'), Joren Seldeslachts ('Spitsbroers') en Gene Bervoets ('Beau Séjour').

In 'De Kraak' wint IT-nerd Jeremy Peeters (Tijmen Govaerts) een hackerswedstrijd waarna een oplichtersbende hem vraagt om een internationale bank te kraken. Ze hopen zo met 350 miljoen euro weg te geraken.

'De Kraak' is dus afgelopen weekend in première gegaan op ZDFneo. Zoals het in Duitsland gebruikelijk is, wordt de reeks gedubd in het Duits. Of en wanneer de dramareeks bij ons op VTM of streamingplatform Streamz zal te zien zijn, is voorlopig niet bekend.

Bron: Het Nieuwsblad