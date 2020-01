VTM Nieuws verhuist

Vanaf maandag 3 februari neemt de nieuwsredactie van VTM haar intrek in een gloednieuwe studio in Antwerpen. 'Een historische dag', zegt nieuwsanker Stef Wauters in Het Laatste Nieuws, want sinds de start van de zender op 1 februari 1989 werd het journaal altijd vanuit Vilvoorde gepresenteerd.

Stef Wauters kijkt er alvast naar uit. 'Het is spannend en leuk tegelijk, want je mag het nieuwe huis helemaal zelf inrichten. De nieuwe studio is veel groter dan de vorige, maar zal toch vertrouwd aanvoelen voor de kijkers. De extra ruimte biedt ons ook de mogelijkheid om samen te werken met andere redacties zoals Het Laatste Nieuws, wat alleen maar voordelen heeft voor de kijkers.'



Freek Braeckman mag maandag de nieuwe studio officieel inwijden tijdens het middagjournaal, 's avonds is het de beurt aan Stef Wauters. 'Op 2 februari houden we een afscheidsfeestje in Vilvoorde, de dag nadien een welkomstdrink in Antwerpen. Hopelijk zien we er toch wat treffelijk uit, maar het zal doorbijten worden tijdens mijn eerste nieuwsuitzending in de nieuwe studio', besluit Stef Wauters.



Bron: Het Laatste Nieuws