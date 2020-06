VTM NIEUWS speelt in op speciale zomer van 2020

De zomer van 2020 wordt er één zoals we nooit eerder hebben gekend. Heel wat Vlamingen brengen hun vakantie door in eigen land en wie toch de grenzen oversteekt, draagt de coronamaatregelen mee als extra bagage.

'VTM NIEUWS' was er de voorbije maanden meer dan ooit om de kijkers te informeren. 'VTM NIEUWS'-ankers Stef Wauters, Freek Braeckman, Birgit Van Mol, Dany Verstraeten, Cathérine Moerkerke en Faroek Özgünes gaan ook in juli en augustus op zoek naar de antwoorden op vragen van kijkers. 'VTM NIEUWS' lanceert deze zomer een aantal nieuwe initiatieven. Tijdens de vakantiemaanden is er meteen na het nieuws van 13.00 uur 'Het Weer 2020': een extra zomer-weerbericht. In de vooravond komen er twee korte nieuwsflashes en de populaire drone vliegt opnieuw over Vlaanderen.

'Het Weer 2020': elke dag een extra zomer-weergesprek

Een speciale zomer vraagt om een bijzonder weerbericht. Vanaf vandaag - maandag 29 juni - volgt meteen na het nieuws van 13.00 uur 'Het Weer 2020'. Van maandag tot vrijdag praat het nieuwsanker uitgebreid met David Dehenauw, Frank Duboccage of weer- en wetenschapsexpert Martijn Peters.

In de speciale weerbabbel zoomen Frank, David en Martijn niet alleen in op het weer van de dag, ze focussen ook op vakantieplekken in binnen- en buitenland: van de kust, over de Ardennen tot Limburg en van onze Noorderburen over de Provence tot de Spaanse costa’s. Helemaal op maat van de zomer van 2020. Dat doen ze live in de studio, aansluitend op het nieuws van 13.00 uur.

Nicholas Lataire, hoofdredacteur a.i. 'VTM NIEUWS': 'Om het met een cliché te zeggen: het wordt geen zomer zoals elke andere. Daar spelen we met 'VTM NIEUWS' op in. Onze nieuwsanchors en reporters hebben de kijker de voorbije maanden meer dan ooit geïnformeerd en blijven ook tijdens de zomer een antwoord geven op actuele vragen over binnen- en buitenland. Zoals: kunnen we veilig reizen dichtbij of veraf? Neemt de Veiligheidsraad extra maatregelen? Houden we corona onder controle? Wordt reizen duurder of goedkoper? Vanaf maandag 29 juni volgt na het 'VTM NIEUWS' van 13.00 uur een extra weergesprek met weermannen Frank en David en onze weer- en wetenschapsexpert Martijn Peters.'

Ook in de vooravond volgt 'VTM NIEUWS' vanaf woensdag 1 juli het ritme van de zomer. In plaats van het korte nieuws om kwart voor zes, zijn er vanaf dan elke dag twee 'VTM NIEUWS'-flashes waarin het nieuwsanchor kort en in essentie de hoofdpunten van het nieuws brengt en ook even vooruitblikt naar het nieuws van zeven.

Populaire drone van 'VTM NIEUWS' en HLN vliegt opnieuw uit en gaat op zoek naar de Warmste Vakantieplek van Vlaanderen

Deze zomer maken we van België het leukste vakantieland. De populaire drone van 'VTM NIEUWS' en HLN - die op verschillende plaatsen in Europa navolging kreeg - vliegt opnieuw uit en gaat vanaf 1 juli op zoek naar de Warmste Vakantieplek van Vlaanderen. De drone bracht tijdens de lockdown het samenhorigheidsgevoel in Vlaanderen in beeld en was voor velen een lichtpuntje aan het einde van elke nieuwsuitzending. Deze keer trekt de drone van gemeente tot gemeente en zoomt hij in op hoe de vakantie daar wordt beleefd. Welke hotspots zijn er te vinden? Welke mensen staan er centraal? En welke initiatieven worden er op poten gezet? Elke gemeente toont wat ze in huis heeft en legt haar verborgen parels bloot. Op HLN zal de kijker uiteindelijk bepalen welke gemeente de titel krijgt van Warmste Vakantieplek van Vlaanderen.

Een gemeente nomineren voor de Warmste Vakantieplek van Vlaanderen kan op hln.be/challenges, door via foto’s en filmpjes te tonen wat de gemeente in petto heeft. Wie weet vliegt de drone dan binnenkort wel over. De beelden zullen vanaf woensdag 1 juli het 'VTM NIEUWS' van 19.00 uur afsluiten en te zien zijn op HLN.be.