VTM kleurt je dag met 'De Kleurmakers'

Terwijl de dagen buiten steeds donkerder worden, probeert VTM ze binnen net iets kleurrijker te maken. Het coronavirus duwt ons 'terug in ons kot' en daarom slaan verschillende VTM-gezichten de handen in elkaar om wat kleur in de dag van de kijkers te brengen.

Dat doen ze met 'De Kleurmakers', een initiatief waarbij ze elke dag een ludieke, hartverwarmende of verbindende uitdaging op de kijkers loslaten met als doel voor wat extra ontspanning te zorgen. De leukste inzendingen zijn elke avond om 20.35 uur te zien bij VTM.

Koen Wauters lanceert eerste uitdaging

Koen Wauters presenteert vanavond de grote finale van 'Snackmasters' en bijt de spits af met een eerste opdracht. 'Wil jij 'De Kleurmaker' van vandaag worden? Laat me dan nu weten wat jij kan doen met je favoriete snack', klonk het in de video-oproep van Koen Wauters. 'Kan je bijvoorbeeld super snel je favoriete koek oppeuzelen? Of open je je zak chips op een speciale manier? Dan verschijn jij vanavond misschien wel hier bij VTM als 'Kleurmaker'.' Later deze week vuren ook nog Sean Dhondt, Marcelo Ballardin en Niels Destadsbader hun uitdaging af op de kijkers.

Bekijk de oproep van Koen Wauters hier:

Wie wil meedoen, kan dat doen door een video of foto te delen via vtm.be of op sociale media met de hashtag #kleurtjedag. De leukste inzendingen worden 'De Kleurmaker' van de dag en zijn ‘s avonds om 20.35 uur te zien bij VTM.