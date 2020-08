VTM, Eén & Radio 2 vieren zondag 80 jaar Will Tura

VTM, En & Radio 2 vieren zondag 80 jaar Will Tura

Foto: VTM © DPG Media 2020

De keizer van het Vlaamse lied is jarig! Will Tura blaast 80 kaarsen uit! En dat laten onze grote zenders niet onopgemerkt voorbij gaan. Zowel En, VTM als Radio 2 zetten Tura uitgebreid in de bloemetjes!

Radio 2 viert samen met zijn familie, vrienden en vele fans, de jarige Tura met verrassende verhalen en gelukwensen. Christel Van Dyck blikt tijdens 'Tura 80' tussen 10.00 en 13.00 uur samen met Will terug op onvergetelijke momenten uit zijn leven en carrière. De hele uitzending is live te volgen in de Radio 2-app en op Eén.

Afgelopen week organiseerde Radio 2 ook een unieke jamsessie van Will met zijn muzikanten in de Marconistudio op de VRT, een pre-verjaardagsfeest als het ware. Opnames van die avond worden ook uitgezonden (met geluid én beeld in de Radio 2-app) op zondag 2 augustus in de namiddag tussen 13.00 en 16.00 uur en zullen vanaf 2 augustus ook aangeboden worden op VRT NU.

'Tura 80', zondag 2 augustus van 10.00 tot 16.00 uur op Radio 2 en in de Radio 2-app.

VTM pakt uit met de unieke verjaardagsshow '80 jaar Will Tura' waarin viert Luk Alloo met tal van bekende vrienden 'de keizer van het Vlaamse lied' viert. Ze blikken samen terug op de indrukwekkende carrière die hij op zijn palmares heeft staan.

Onder andere Koen Wauters, Paul Jambers, Ingeborg, Luc Appermont, Urbanus, Ben Crabbé en Patrick Lefevere zijn te gast zijn in '80 jaar Will Tura'. Samen met Luk blikken ze terug op de carrière en het leven van Will en vertellen ze hun meest persoonlijke anekdotes. Ook Wills eigen huisband is erbij en zorgt voor de nodige streep muziek.

'80 Jaar Will Tura', zondag 2 augustus om 20.30 uur bij VTM.

Eén duikt dieper in het leven en de carrière van Will Tura met de documentairefilm 'Hoop Doet Leven' van Dominique Deruddere. Als keizer van het Vlaamse lied schreef Will Tura geschiedenis: hij liet als eerste Belgische artiest Vorst Nationaal vollopen, scoorde honderd nummer 1-hits, en zijn optreden op de begrafenis van Koning Boudewijn is onvergetelijk. Deze documentairefilm blikt met privé foto-en videomateriaal en archiefbeelden terug op zijn indrukwekkende 63-jarige carrière, van eind de jaren 50 in Vlaanderen tot nu.

'Hoop Doet Leven', zondag 2 augustus om 21.05 uur op Eén.