VRT zet samenwerking rond sattelietzender BVN stop: 'Inzetten op digitalisering'

BVN, de publieke tv-zender voor Nederlandstaligen buiten Nederland en Vlaanderen, gaat vanaf 1 juli 2021 verder met een 100% Nederlandse NPO-programmering. Het samenwerkingsverband binnen BVN wordt de komende maanden afgebouwd vanwege een nieuwe digitale strategie van de Vlaamse minister van Media.

BVN biedt vanaf genoemde datum het beste van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) aan alle Nederlandstaligen die buiten Nederland wonen of verblijven. De zender blijft overal ter wereld via internet beschikbaar en in een belangrijk deel via de satelliet. Vlamingen in het buitenland kunnen vanaf 1 juli 2021 het VRT-aanbod bekijken en beluisteren via VRT NU, VRT NWS en de VRT radio-apps.



'Met respect voor de keuze van de Vlaamse minister van Media gaan beide partners op constructieve manier uit elkaar. We kijken terug op een zeer prettige samenwerking', zegt Frans Klein, voorzitter van het BVN-bestuur.



Na een evaluatie in 2020 werd er beslist om het samenwerkingsakkoord BVN, Het Beste van Vlaanderen en Nederland niet te verlengen. Vlaanderen kiest voor een digitaal aanbod via de platformen VRT NU, VRT NWS en de VRT radio-apps.



Vlaams minister van Media Benjamin Dalle: 'Door digitalisering en internationalisering verandert ons mediagebruik ongelofelijk snel, net daarom moeten we partnerschappen uit het verleden kritisch tegen het licht durven houden. We hebben daarom beslist om de overeenkomst met BVN niet te verlengen en te kiezen voor andere samenwerkingsvormen die meer aangepast zijn op de noden van de huidige mediagebruikers. Want laat het duidelijk zijn: we willen in de toekomst sterk blijven samenwerken met Nederland, onder meer via de VRT. Over hoe dat er concreet zal uitzien is er op dit moment nauw overleg met mijn Nederlandse collega.'



Frederik Delaplace, CEO van de VRT: 'Ons aanbod voor Vlaamse expats en reizigers switcht van satelliet naar digitaal. We kiezen voor toekomstgerichte technologie die inspeelt op het mediagebruik van vandaag. We bouwen daarmee voort aan het succes van VRT NU, VRT NWS en de VRT radio-apps. Zo kan de Vlaming zijn VRT optimaal meenemen naar het buitenland en on demand van ons aanbod genieten, waar, hoe en wanneer hij dat wil.'



In de loop van de maand mei communiceert de VRT hoe Vlamingen in het buitenland gebruik kunnen maken van VRT NU. Alle informatie vind je dan hier



De naam BVN blijft bestaan en verwijst vanaf 1 juli 2021 naar het ‘Beste Van NPO’. De zender blijft in een belangrijk deel van de wereld via de satelliet beschikbaar en wereldwijd via www.bvn.tv en via de BVN-app.



Vlamingen in Europa die toch via satelliet willen blijven kijken en luisteren, kunnen voor het volledige VRT radio- en tv-aanbod terecht bij TV Vlaanderen.