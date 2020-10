VRT zet boeken en auteurs centraal in boekenmaand november

Foto: © VRT 2020

De maand november staat bij de VRT in het teken van het boek. De VRT-netten engageren zich om boeken en auteurs extra in de kijker te zetten in hun programma's.

Dat doen de netten telkens op hun eigen, unieke manier, met aandacht voor hun redactionele onafhankelijkheid. Zo draagt de VRT bij aan de Boekenmarathon, een initiatief van Boek.be om een alternatief hoogtepunt te creëren voor het boek en de boekensector, nu de fysieke boekenbeurs door de coronacrisis niet kan plaatsvinden.

Ontdek hier wat de VRT-netten in petto hebben:

Radio 1

Radio 1 zet een hele week lang boeken en auteurs centraal in zijn programma's tijdens Het Boekenfeest:

De aftrap voor Het Boekenfeest wordt op zondag 1 november gegeven in 'Touché' met Friedl' Lesage. Zij verwelkomt Uus Knops.

Van maandag 2 tot vrijdag 6 november loopt elke dag de hele voormiddag een boekenprogramma met Ruth Joos, vanuit een gelegenheidsstudio in Antwerp Expo. Aan haar zijde telkens één van de boekengezichten van Radio 1: Lieven Van Gils, Annelies Moons, Lieven Vandenhaute, Koen Fillet en Sven Speybrouck. Zij brengen elk hun eigen boekendada mee. De gastenlijst bestaat uit debutanten en gevestigde auteurs, illustratoren, lezers en literatuurliefhebbers. Ook luisteraars komen aan bod. En op het eind van de week mag één gelukkige winnaar alle boeken die getipt en besproken zijn, mee naar huis nemen.

'Culture Club' houdt op vrijdag 6 november een feest van en voor de lezer. Bekende en minder bekende lezers komen bij Annelies Moons langs met hun meest recent gelezen boek. Tips zijn er van boekhandelaars, leesclubs, leespodcasts en leesevents.

Ook 'Interne Keuken' besteedt op zaterdag 7 november zoals altijd veel aandacht aan boeken, 'Touché' sluit 'Het Boekenfeest' af op zondag 8 november.

'Het Boekenfeest' van Radio 1 wordt live gestreamd en is nadien ook te herbekijken op VRT NU.

Klara

Klara herleest in de herfstvakantie één van de groten uit de Nederlandse literatuur. Op vrijdag 30 oktober is het precies tien jaar geleden dat Harry Mulisch overleed, wat herdacht wordt met tal van nieuwe publicaties. Op Klara duiken Nicky Aerts en Christophe Vekeman in het oeuvre van Mulisch aan de hand van vier markante uitspraken van de schrijver. Ze krijgen daarbij hulp van een panel aandachtige Mulisch-lezers, onder wie Joost de Vries, Gaea Schoeters en Herman Brusselmans.

En er is meer:

Het actuele boekenaanbod komt op Klara het hele jaar door aan bod in het dagelijkse programma 'Pompidou'. Chantal Pattyn en Nicky Aerts houden de luisteraars op de hoogte van de beste fictie, non-fictie, poëzie en vertaalde literatuur. Er staan onder andere gesprekken met debutante Amaryllis De Gryse (donderdag 29 oktober), gevestigde waarde Ilja Leonard Pfeijffer (dinsdag 10 november) en de Nederlandse Simone Atangana Bekono (donderdag 12 november) op de agenda. Op 9 november duikt Pompidou dan weer in de geschiedenis van de Gentse Universiteitsbibliotheek, naar aanleiding van het boek 'Torens van Boeken'.

Op zaterdag 31 oktober kiest schrijver Erwin Mortier zijn favoriete klassieke platen in 'De Liefhebber'.

En dan zijn er natuurlijk nog de literaire podcasts van Klara: 'De Canon', 'Zot van Elsschot', 'Titaantjes' (over Nescio) of 'De Bourgondiërs'.

Ketnet

Ook Ketnet spant zich in om kinderen te inspireren met boeken.

Ketnetters kunnen een boekenpakket winnen door te laten weten wat hun favoriete boek is.

Auteur Stefan Boonen en illustrator Melvin komen langs en vertellen over hoe ze samen een verhaal tot leven brengen. Ze geven ook tips om zelf aan de slag te gaan.

Slamdichter Esohe Weyden komt de liefde voor het woord bezingen.

Elke dag zijn er boeken te winnen tijdens het dagelijkse spelletje Webcam Wars.

Tijdens de voorleesweek (maandag 23 tot en met vrijdag 27 november) leest elke dag een gemaskerde lezer een boek voor aan de Ketnetters. Aan hen te raden wie het was!

Radio 2

Radio 2 Antwerpen wijdt een hele reportagereeks in het middagprogramma aan auteurs (zowel debutanten als populaire auteurs), uitgeverijen en boeken:

- Maandag 2 november: Tom De Cock over de 'Boekenmarathon'.

- Dinsdag 3 november: Pascale Naessens over haar jubileumjaar dat door corona in het water valt.

- Woensdag 4 november: Sophie Verbist van uitgeverij Vrijdag over de effecten van corona op uitgeverijen.

- Donderdag 5 november: Mohamed Ouaamari over zijn rol als beginnend schrijver.

- Vrijdag 6 november: Hanne Luyten over opvoedboeken en het kinderboek dat dit jaar is uitgekomen.

MNM

Op dinsdag 10 november is er op 'MNM Boekado'. MNM heeft een aantal dj's gevraagd welk boek ze cadeau zouden willen geven. Aan wie schenken ze het boek, en waarom? Boeken zijn immers een heel persoonlijk cadeau, waar vaak een tof of ontroerend verhaal aan vasthangt.

Eind november heeft MNM ook nog extra aandacht voor boeken naar aanleiding van de samenwerking met VBK Uitgevers. De volgende boeken worden extra in de verf gezet:

- 'Het grote Kookmutsjes kook- en bakboek' (Najat Yachou en Nadia Yachou): Sander en Laura gaan tijdens Gillis & Govaerts de uitdaging aan om een gerecht te maken uit het kookboek. Tijdens de challenge krijgen ze de hulp van Najat en Nadia, de schrijfsters van het boek.

- 'Vlucht' (Mel Wallis De Vries): Wanne en Kawtar lezen allebei het eerste hoofdstuk uit de roman 'Vlucht', waarna ze een schets maken van het hoofdpersonage en vervolgens die schetsen vergelijken. MNM wil zo aantonen dat boeken lezen sterk verbonden is met de eigen verbeelding van de lezer.

- 'Billie Eilish' (Billie Eilish): MNM-dj Cato Peeters ontdekt tijdens Click-like 40 hoeveel ze (niet) weet over popicoon Billie Eilish, met het boek 'Billie Eilish' bij de hand om Cato's antwoorden snel te factchecken.

- 'Duurzaam reizen' (Zoë Liere): MNM gaat samen met fervente reizigers en de jonge luisteraars in gesprek over duurzaam reizen, aan de hand van de groene tips in het boek.

- 'De slimste vogelgids' (Jan Rodts): verschillende MNM-dj's gaan de uitdaging aan om zoveel mogelijk te leren over vogels aan de hand van 'De slimste vogelgids', waarna ze de proef op de som nemen en vogels moeten spotten in de natuur.

Eén

Op Eén zetten zowel 'De Zevende Dag' als 'Vandaag' zich in om boeken en auteurs extra in de kijker te zetten.

'De Zevende Dag' wil op zondag 1 november, als de actualiteit het toelaat, een gesprek over de boekensector aangaan met verschillende studiogasten.

'Vandaag' zet sowieso wekelijks enkele boeken in de kijker, en zal dat tijdens de herfstvakantie extra blijven doen.

LangZullenWeLezen

LangZullenWeLezen, het boekennieuwsplatform van de VRT, verzamelt van zondag 1 tot en met woensdag 11 november al het boekennieuws uit de VRT-programma's en de Boekenmarathon op de website langzullenwelezen.be. Gedurende die periode stuurt LangZullenWeLezen ook dagelijks een speciale nieuwsbrief uit, met de leukste anekdotes en opvallendste boekennieuws van de dag.

Daarnaast lanceerden Radio 1 en LangZullenWeLezen dit najaar de podcast 'Groen Gebladerte', een reeks met acht jonge literaire debutanten uit Vlaanderen en Nederland. 'Zandman' bespreekt een selectie uit deze podcastreeks en zal dat ook integraal uitzenden. Tegelijk lanceert LangZullenWeLezen samen met deBuren een initiatief om leesclubs op weg te helpen bij het lezen en bespreken van deze acht literaire talenten.

'De Boekenmarathon' op VRT NU

Van zondag 1 tot en met woensdag 11 november zijn meer dan 300 auteurs te gast op de Boekenmarathon, een initiatief van Boek.be als alternatief voor de fysieke boekenbeurs. Boekenliefhebber Tom De Cock gaat coronaproof met de verschillende auteurs in gesprek over hun nieuwste boek en favoriete leestips. Dankzij het rijke programma is er voor elk wat wils; er is ruimte voor alle genres, voor alle type lezers, voor alle leeftijden en interesses. Onder andere Stefan Brys, Marc de Bel, Sigrid Nunez, Yves Peirsman, Nicole Krauss, Yotam Ottolenghi, Joost Oomen, Sarah De Vlam, Andy Griffiths, Santa Montefiori en zelfs Geronimo Stilton schuiven (al dan niet digitaal) aan bij Tom.

De interviews worden live gestreamd en zijn nadien ook te herbekijken op VRT NU.

'De Boekenmarathon', van zondag 1 tot en met woensdag 11 november. Op zondagen van 13.00 tot 21.00 uur en op andere dagen van 12.00 tot 20.00 uur via VRT NU en Boekenbeurs.be.

Op de website www.boekenbeurs.be staat het volledige programma met alle auteurs die meewerken aan de Boekenmarathon.



