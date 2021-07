VRT viert Vlaamse feestdag met veel Vlaamse muziek en feestelijke 'Villa Politica'

Op 11 juli viert Vlaanderen feest, en de VRT viert mee. Op gepaste wijze, met respect voor de coronamaatregelen, maar sfeervol en gezellig. VRT NWS brengt verslag uit over de gebeurtenissen op de Vlaamse Feestdag, onder meer in een bijzondere uitzending van 'Villa Politica' op Eén.

Daarnaast is er op radio en televisie extra veel aandacht voor Vlaamse artiesten en muziek van bij ons.

'Vlaanderen Feest' op Eén en Canvas

Eén geeft het startschot op de vooravond van de Vlaamse Feestdag, zaterdag 10 juli om 20.05 uur. In het muziekprogramma 'Vlaanderen Feest' zorgt een keur van Vlaamse artiesten voor een gezellige show aan de Schelde met de skyline van Antwerpen als stille getuige. Gastvrouw Siska Schoeters brengt met hen de dag door en ’s avonds genieten ze volop van elkaars optredens. Onder anderen Regi, Niels Destadsbader, Camille, Milow, Pommelien Thijs, Bart Peeters en Johan Verminnen vertolken Nederlandstalige hits van vroeger en nu. Op zondag 11 juli om 18.10 uur volgt er nog een samenvatting.

'Vlaanderen Feest' is een programma van Eén en LIVE Entertainment in samenwerking met stad Antwerpen en Vlaanderen Feest vzw.

Nog op Eén is er op de Vlaamse Feestdag een speciale aflevering van 'Villa Politica' over de 11 juli-viering van het Vlaamse Parlement. Als gevolg van de coronamaatregelen vindt die dit jaar niet plaats in het Brusselse stadhuis, maar in de Plantentuin van Meise. 'Villa Politica' volgt de viering en de toespraken en interviewt een aantal van de aanwezige politici over de actualiteit op deze Vlaamse Feestdag. Maar het is ook om een andere reden nog een bijzondere 'Villa Politica'. Na bijna 20 jaar (waarvan 15 als presentatrice) neemt Linda De Win in deze aflevering definitief afscheid van het programma en meteen ook van de VRT. De Plantentuin is een ideale omgeving om haar daarvoor in de bloemetjes te zetten.

'Canvas Curiosa' - de cultuurhistorische weetjesrubriek van Canvas online - gaat op 11 juli eveneens de Vlaamse toer op en legt uit wat de naam 'Vlaanderen' betekent. En waar de Vlaamse leeuw vandaan komt.

Vlaanderen boven op de radio

Ook de radionetten van de VRT brengen op de Vlaamse Feestdag een mix van informatie en Vlaamse muziek.

Op Radio 1 interviewt interviewt Michaël Van Droogenbroeck elke zaterdag in 'De Ochtend' een politicus bij het ontbijt in de rubriek Weg van de Wetstraat. Speciaal voor de Vlaamse Feestdag verschuift de rubriek deze keer naar zondag: op 11 juli zit Michaël aan de ontbijttafel met Vlaams minister-president Jan Jambon. 'De Ochtend' draait die dag ook alleen maar Vlaamse artiesten.

Radio 2 zorgde zoals elk jaar voor een eigen Vlaanderen Feest-lied. Deze keer is dat 'Sterker dan ooit', gezongen door Willy Sommers. Het lied gaat niet alleen over Vlaanderen, maar ook over de situatie waarin we ons nu bevinden. Willy Sommers: 'We zijn sterker dan ooit. We hebben heel wat meegemaakt de laatste tijd tijdens de coronaperiode. Het lied gaat over het gevoel van vrijheid dat we stilaan weer krijgen. Dus Vlaanderen feest: we staan sterker dan ooit, we geven niet op en blijven doorgaan.'

Caren Meynen en Iris Van Hoof presenteren tussen 13.00 en 20.00 uur de 'Radio 2 Bene Bene 100': de lijst met de 100 beste nummers van eigen bodem. Die is zowel op de radio te beluisteren als in de app te bekijken.

De Radio 2-app brengt nog meer Vlaamse muziek. Tussen 13.00 en 15.00 uur gaat Marc Pinte live met Vlaamse producties en miniconcerten van Willy Sommers en Metejoor. Van 15.00 tot 17.00 uur is er een liveprogramma met Christel Van Dyck naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Johan Verminnen dit jaar: met gesprekken en live muziek van onder meer Johan Verminnen, Jo Lemaire, Grace Khuabe (winnares van 'The Voice 2021'), en Raymond van het Groenewoud.

MNN speelt in 'Rewind' (7.00 tot 10.00 uur) alleen maar Vlaamse producties.

Studio Brussel draait op zondag 11 juli uitsluitend Nederlandstalige tijdloze muziek in 'De Tijdloze' (7.00 tot 10.00 uur). Dé perfecte soundtrack bij een warm broodje en een versgeperst glas fruitsap.

Ook Klara zet zijn beste Vlaamse beentje voor en struint een hele dag tussen muziek van eigen bodem, al dan niet gespeeld door musici van hier. Pat Donnez en Vincent Goris nemen de luisteraars in 'De Pelgrims' (10.00 tot 12.00 uur) vanuit hun huiskamer mee op een culturele en muzikale pelgrimstocht. Speciaal voor de Vlaamse Feestdag hebben ze een route uitgestippeld die door Vlaanderen passeert: de Via Monastica, die naar Compostella loopt. Stappen op de maat van de muziek. Van Wannes Van de Velde en jazzgitarist Peter Hertmans over het Gregoriaans Koor van de abdij van Averbode en Willem Vermandere tot Wolfgang Amadeus Mozart.

Muziek en film op Ketnet

Ook Ketnet organiseert op de Vlaamse Feestdag een feestje: een heus online Ketnet-festival met zomerse optredens en muziek van bij ons. Wrapper Gloria verwelkomt de Ketnet-artiesten van '#LikeMe', De KetnetBand en 'Ketnet Musical' samen met 'Campus 12'. En ook aan de kleinste Ketnetters kunnen meedoen op de muziek van Sarah en van Kaatje. Met het Ketnet-festival kunnen alle kinderen vanuit hun woonkamer, aan het zwembad of op de camping mee zingen en dansen op de allergrootste hits. Het Ketnet-festival wordt uitgezonden op zondag 11 juli vanaf 15.55 uur op Ketnet en is ook te bekijken in de Ketnet-app.

Op de Vlaamse Feestdag zendt Ketnet ook altijd een Vlaamse film uit. Dit jaar is dat de spannende en amusante vakantiefilm 'Helden van de Zee', gebaseerd op de populaire Ketnet-reeks 'Helden', met in de hoofdrollen Sieg De Doncker, Maureen Vanherberghen, Dempsey Hendrickx en Nico Vanhole. De 'Helden' beleven in de film een avontuurlijke vakantie aan de kust. Uitzending om 8.30 uur.

Vlaanderens mooiste op VRT NU

En wie zich op de Vlaamse feestdag helemaal wil onderdompelen in de mooiste Vlaamse series, cultuur- en muziekprogramma’s of documentaires, die kan uiteraard terecht op VRT NU. Van 'Kapitein Zeppos' en 'Keromar' tot 'Beau Séjour' en 'Black-out', van 'Het Lam Gods' tot 'Roger Raveel', de 'Ultimas' en 'Kunst op de Kaart', van 'Belpop' tot de Toots Sessies, of van 'Reizen Waes Vlaanderen' tot 'Vlaanderen Vakantieland': VRT NU bundelt het beste en het mooiste dat Vlaanderen te bieden heeft op cultureel, muzikaal en audiovisueel gebied.