VRT trekt voluit de kaart van het boek

In 2020 zet de VRT volop in op het boek, met als hoogtepunt de eerste week van november. Op die manier wil de VRT de auteurs, de boekhandels, de uitgeverijen en bij uitbreiding de hele boekensector steunen.

Vorige week maakte boek.be bekend dat de Boekenbeurs in november niet doorgaat als gevolg van de strenge coronamaatregelen. De Boekenbeurs kreeg in 2019 nog meer dan 120.000 bezoekers over de vloer. De herfstvakantie is dan ook traditiegetrouw een feestweek voor alle boekenliefhebbers en Vlaamse auteurs. Daarom wordt die herfstvakantie een boekenweek bij de VRT-netten. Alle radio- en televisiezenders van de VRT zullen extra aandacht besteden aan boeken. Het precieze programma-aanbod wordt vanaf nu ontwikkeld. Hier alvast enkele hoogtepunten:

Tijdens de herfstvakantie zal er in programma’s als 'De Afspraak' (Canvas) en 'Vandaag' (Eén) leesvoer zijn om de honger te stillen.

Olivier Goris, netmanager Eén en Canvas: 'De Boekenbeurs is een feest voor alle boekenliefhebbers. Het evenement is onvervangbaar, maar als VRT willen we in die week extra inzetten op alles wat met boeken te maken heeft. Met onze tv-merken willen we het boek onder de aandacht brengen bij een breed publiek en auteurs een platform geven. Ik denk dan in de eerste plaats aan speciale afleveringen van 'De Afspraak' (Canvas) en 'Vandaag' (Eén).'

Bij Radio 1 wordt de herfstvakantie elke voormiddag een boekenfeest.

Jan Knudde, nethoofd Radio 1: 'Door de coronacrisis zitten wij vaker dan ooit thuis. Onze honger naar lezen stijgt alleen maar. Net nu kan het grootste Vlaamse feest van het boek, de Boekenbeurs, niet doorgaan. De beurs kunnen wij natuurlijk niet vervangen op radio en televisie, maar een feestje voor de boekenliefhebbers, de auteurs, de uitgevers en de lezers kunnen wij wel organiseren. Daarom zal Radio 1 in de herfstvakantie elke dag een boekenfeest houden van 9.00 tot 12.00 uur, met presentatoren als Ruth Joos, Lieven Van Gils, Annelies Moons, Koen Fillet en Lieven Vandenhaute.'

Doorlopende aandacht voor boeken en auteurs

De VRT besteedt doorlopend aandacht aan boeken en auteurs in haar programma’s. Het hele jaar door komen auteurs langs bij 'Touché' en 'Interne Keuken' op Radio 1, bij 'Pompidou' op Klara, bij 'De Madammen' op Radio 2 en bij 'De Zevende Dag' op Eén. Elk jaar ondersteunt Ketnet ook de Jeugdboekenmaand in maart, georganiseerd door Iedereen leest.

Bovendien is er Lang zullen we lezen, een community van lezers die de liefde voor boeken en lezen delen. Lang zullen we lezen blijft inspiratie bieden via podcasts en leesclubs. Dit najaar zet het boekenplatform Lang zullen we lezen een nieuwe lichting auteurs in de kijker.

De VRT draagt de brede boekensector een warm hart toe. Daarom worden in samenwerking met de sector, achter de schermen ook nog andere nieuwe initiatieven ontwikkeld. Die maakt de VRT bekend zodra er finale knopen zijn doorgehakt.