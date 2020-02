VRT reageert boos op affiche E3-wedstrijd

Foto: © E3 Harelbeke

De wielerwedstrijd E3 BinckBank Classic pakte maandag uit met een affiche die duidelijk verwijst naar de populaire VRT-sitcom 'F.C. De Kampioenen', en daar is men aan de Reyerslaan niet blij mee. 'Niemand mag ongevraagd onze producten gebruiken om reclame te maken', klinkt het.

Op de affiche kruipen een aantal oud-winnaars van de wielerklassieker E3 in de huid van enkele personages uit 'F.C. De Kampioenen'. Zo zien we Greg Van Avermaet vermomd als Carmen Waterslaeghers en Patrick Lefevre als Balthasar Boma. Een ludieke actie die op het eerste gezicht past in de traditie van de wielerwedstrijd, die de voorbije jaren steevast een opvallende affiche lanceerde.



Bij de VRT zien ze er de humor echter niet van in. 'Wij wisten van niets', laat woordvoerder Hans Van Goethem weten in Het Nieuwsblad. 'Dat is jammer, zeker omdat we vorige week beslisten om de nieuwe reeks voor onbepaalde duur uit te stellen wegens de ziekte van acteur Johnny Voners.'



'Onze programma's mogen zeker gebruikt worden om reclame te maken, maar dan moeten er vooraf goede afspraken gemaakt worden en dat is hier niet gebeurd. Daarom willen we graag met de organisatoren van de E3 BinckBank Classic aan tafel gaat zitten om tot een overeenkomst te komen', besluit Van Goethem.



Bron: Het Nieuwsblad



Lees ook: