VRT NWS-ploeg krijgt eieren over zich heen

Foto: Canvas - © VRT 2019

Vrijdag was er wel een heel opmerkelijk beeld te zien in 'Terzake' op Canvas. Een reportageploeg van de nieuwsdienst interviewde de korpschef van politiezone Brussel Zuid en ze werden prompt met eieren bekogeld.

De Brusselse korpschef Jurgen De Landsheer van de zone Brussel Zuid werd geïnterviewd op het Alphonse Lemmensplein in Anderlecht. Het plein was bij de eerste lockdown in april al een hotspot voor drugsdealers. Er braken ook rellen uit nadat een man op een scooter overleed na een beschieting bij een politieachtervolging.

In de reportage voor 'Terzake' reed de reportageploeg eerst langs het plein en daarna interviewden ze De Landsheer op het plein. De korpschef had namelijk gesteld dat de buurt rond het plein zéker geen 'no go'-zone is. Maar daar dachten de buurtbewoners blijkbaar anders over. Ze maakten duidelijk dat ze de ploeg én de politieman er liever niet zagen door met eieren naar hen te gooien. De beelden werden in de reportage verwerkt en waren vrijdag te zien 'Terzake'.

De korpschef reageerde gelaten op het incident: 'Ze weten niet dat ik al gegeten heb', zei Jurgen De Landsheer.

Bron: Het Laatste Nieuws