VRT-journaliste Sofie Demeyer wordt woordvoerder minister Annelies Verlinden

Foto: Eén © VRT 2020

VRT NWS-journaliste Sofie Demeyer ruilt vanaf volgende week de nieuwsdienst voor de Wetstraat. Ze gaat aan de slag als woordvoerder van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

De kijkers, luisteraars en volgers van VRT NWS kennen Sofie vooral als justitiejournaliste. Zo bracht ze de voorbije jaren onder meer verslag uit van roemruchte dossiers zoals het onderzoek en het proces rond Marc Dutroux, de moord op André Cools, de kasteelmoord en de terreuraanslagen in ons land.

Sofie Demeyer kijkt uit naar de nieuwe uitdaging, ze sluit hiermee een lang en belangrijk hoofdstuk van haar carrière af. 'Ik werk al sinds mei 1992 voor de VRT. Eerst als redactiemedewerker bij Radio 2 Oost-Vlaanderen en daarna meer dan 21 jaar als journalist bij 'Het Journaal'. Meer dan 28 jaar dus. Het is daarom met pijn in het hart dat ik dit huis van vertrouwen verlaat. Maar zo’n kans om eens aan de andere kant van het nieuws te kunnen staan, wil ik me niet laten ontglippen.'



Lees ook: