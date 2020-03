VRT-hoofdredacteur weer de straat op

De hoofdredacteur van 'Het Journaal' (VRT), Inge Vrancken, stopt ermee en gaat weer werken als reporter. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Sinds januari heeft VRT NWS ook geen hoofdredacteur Digitaal meer. Brecht Decaestecker vertrok naar Het Laatste Nieuws.

Inge Vrancken was drie jaar hoofdredacteur van 'Het Journaal'. Ze volgde Björn Soenens op die naar Amerika vertrok. Vrancken heeft in haar tijd als hoofdredacteur vooral geprobeerd om de zichtbaarheid van verschillende maatschappelijke groepen in 'Het Journaal' te verbeteren. Over de nieuwe stap in haar carrière zegt Vrancken in Het Nieuwsblad: 'Deze job heeft veel energie gevraagd, maar ik ben blij om te zien dat die inspanningen lonen.'

VRT NWS gaat nu op zoek naar twee nieuwe hoofdredacteurs, een voor 'Het Journaal' en een voor het digitale luik van het VRT-nieuwsaanbod.

Bron: Het Nieuwsblad