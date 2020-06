VRT heeft nieuwe CEO

Frederik Delaplace is voorgedragen als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT. Dat meldt de openbare omroep op haar website. Delaplace was eerder topman van Mediafin, uitgever van De Tijd. Hij was ook ooit hoofdredacteur van die krant.

Frederik Delaplace volgt Leo Hellemans op als CEO. Hellemans leidde de omroep gedurende enkele maanden ad interim nadat de vorige gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts werd ontslagen.

Voor de functie van CEO waren drie kandidaten in de running: Peter Vandermeersch, Koen Clement en dus ook Frederik Delaplace. Hij was topfavoriet voor de functie en is het dus uiteindelijk ook geworden.

Delaplace heeft zo goed als zijn hele carrière bij De Tijd en moederbedrijf Mediafin gewerkt. Hij klom er op van redacteur tot redactiedirecteur om dan in 2017 CEO van Mediafin te worden.

De nieuwe VRT-CEO heeft dus zowel media- als managementservaring en dat blijkt een onmiskenbaar pluspunt bij een openbare omroep die met zoveel verschillende factoren (lees: politiek) rekening moet houden om goed te kunnen functioneren.

Bron: VRT NWS