VRT groeit online stevig door

De maand oktober was een bijzonder sterke digitale maand voor VRT. Over al de websites en apps heen behaalde VRT in totaal 2.346.115 unieke browsers per dag, het tweede beste resultaat ooit.

Enkel de maand maart van dit jaar (start coronacrisis) deed beter. Tegenover de cijfers van oktober 2019 betekent dit een groei van maar liefst 43%.

Thijs Vanderhaegen, Hoofd van de VRT Studiedienst: De VRT laat een bijzonder stevige digitale voetafdruk achter in oktober. De maand oktober was over de hele lijn een succesmaand voor de VRT, digitaal, maar ook lineair. De informatiemerken blijven hoge toppen scheren en het platform VRT NU groeide in aantal dagelijkse browsers met bijna 70% tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Mede door de allesoverheersende covid-19 actualiteit en de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen schoten de cijfers van VRT NWS spectaculair de hoogte. Met een groei van 85% ten opzichte van oktober vorig jaar strandde VRTNWS op 1.115.858 browsers per dag, het op één na beste resultaat (na maart ’20) ooit.

Bovendien blijkt uit de nieuwe Vertrouwensbarometer, die de Studiedienst lanceerde, dat voor de Vlaming VRTNWS nog altijd de meest betrouwbare nieuwsbron blijft, zowel voor radio als televisie en online.

Ook VRT NU (214.863; +69%) won sterk aan dagelijkse browsers tegenover oktober 2019. Voor VRT NU zijn er sinds de lancering meer dan 2,9 miljoen accounts aangemaakt en de app werd reeds meer dan 1 miljoen keer gedownload.

Shout-out naar 'Dagelijkse Kost', want naast een mooie sprong voorwaarts op TV, zie je ook opnieuw pieken voor dagelijksekost.be (102.332 browsers per dag; 31% extra ten opzichte van oktober vorig jaar). Jeroen blijft de Vlaming-die-niet-meer-op-restaurant-kan inspireren.

De radionetten volgen deze online groeispurt. Radio2.be is binnen het radioportfolio het grootste touchpoint met dagelijks 84.785 browsers in oktober. Radio1 kent in oktober, gedreven door de actualiteit en oa het organiseren van 'De Lage Landenlijst', een sterke groei en strandt op 59.104 browsers per dag (+63%). Ook Stubru en Klara groeien beiden met meer dan 30% ten opzichte van vorig jaar, MNM doet er 17% bij.

Eén en Canvas kennen lineair beste oktobermaand sinds 4 jaar

Ook de televisiemerken kenden een zeer succesvolle maand. Met 31,3 % marktaandeel kende Eén de beste oktobermaand van de laatste jaren. Dankzij, onder andere, een topeditie van De Ronde van Vlaanderen (gemiddeld 1.197.276 kijkers, enkel 2018 deed beter). En op 30 oktober, bij de aankondiging van de nieuwe verstrengde maatregelen, het derde best bekeken Journaal sinds de CIM-metingen (meer dan 1,6 miljoen kijkers). Maar ook dankzij een sterk zondagavond schema met 'Château Planckaert' en 'Undercover'.

Ook Canvas deelt in de winst: in het slot na 20.00 uur behaalt het een marktaandeel van 9,1 %, het hoogste marktaandeel sinds vier jaar. De mix van duiding ('Terzake' en 'De Afspraak'), sterke internationale fictie ('Cardinal' haalt gemiddeld meer dan 450.000 kijkers) en sport (Europa league wedstrijden haalden gemiddeld 288.000 kijkers) slaat duidelijk aan. Ook de documentaire reeks 'Filip van België' wist gemiddeld per aflevering een kleine 600.000 kijkers te boeien.