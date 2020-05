VRT-gebarentaalproject Content4All wint de NAB Technology Innovation Award 2020

Content4All, een door de Europese Commissie gesponsord R&D-project met inbreng van de VRT, heeft de prestigieuze NAB Technology Innovation Award ontvangen.

Content4All heeft tot doel het tolken met gebarentaal te automatiseren met behulp van nieuwe technologieën en AI-algoritmen. Content4All wordt gerealiseerd door een projectconsortium bestaande uit Fincons Group (CH), Human Factors Consult (DE), door twee onderzoeksentiteiten, de Universiteit van Surrey (VK) en het Fraunhofer HHI-onderzoekscentrum (DE) en tenslotte door twee eindgebruikersorganisaties, Swiss TXT (CH) en de VRT.

Het project kreeg financiering van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.

Echte en virtuele tolken

Het projectteam van Content4All ontwikkelde een workflow die geïntegreerd is in een echt uitzendscenario en die een doventolk 'reproduceert' als een realistische virtuele mens in real-time. De echte doventolk kan tolken in een studio op afstand en zo de virtuele tolk aansturen die wordt gegenereerd bij de omroep.

De technologie is gebaseerd op geavanceerde deep learning algoritmes die lichaams-, gezichts- en handbewegingen volgen en zo parameters afleiden om de virtuele mens te animeren. Het eindresultaat is een 3D fotorealistische avatar, 'realatar' genoemd vanwege de opmerkelijke overeenkomsten met de echte persoon.

Stijn Lehaen, algemeen directeur technologie en innovatie VRT: 'Voor de VRT is inclusie evident. We zijn er trots op dat dit Europese onderzoeksproject solide resultaten oplevert op het belangrijke gebied van gebarentaal. De VRT wil alle partners in het project bedanken en beschouwt deze prijs als een duwtje in de rug bij het implementeren van gebarentaal in onze productieprocessen.'

Gregg Young, projectleider Content4All bij de VRT: 'Bij VRT Innovatie proberen we nieuwe technologie te valideren. Zoals in het project Content4All gebeurt dit vaak met internationale partners. We proberen vandaag oplossingen te vinden voor de noden van morgen. De European Accessibility Act stelt dat in een inclusieve samenleving, alle media toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Dergelijke richtlijnen hebben impact op onze mediabedrijven eens ze in nationale wetten worden omgezet. Via Content4All proberen we deze transitie mogelijk te maken voor zowel die mediabedrijven als voor de eindgebruikers.'

Innovatie in functie van inclusief aanbod

Naast de baanbrekende innovatie op zich heeft Content4all ook als doel omroepen te helpen meer content met gebarentaal beschikbaar te stellen, waardoor een breder en meer inclusief publiek wordt bereikt en tegelijkertijd de productiekosten worden beperkt. De oplossing zal de omroepen dus in staat stellen te voldoen aan de toenemende eisen van de regelgeving, zoals die door de VN zijn vastgelegd in artikel 30 en 21 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking.

Over NAB

De NAB Award bekroont organisaties die hoogstaande technologie ontwikkelen en presenteert geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in communicatietechnologieën die nog niet gecommercialiseerd zijn.

NAB Show is een jaarlijkse vakbeurs georganiseerd door de Amerikaanse National Association of Broadcasters. De baseline van de show is 'Where Content Comes to Life'. Sinds 1991 vindt NAB plaats in Las Vegas, Nevada. De editie 2017 telde 103.000 deelnemers uit meer dan 160 landen en meer dan 1.700 exposanten. Dit jaar kon NAB niet doorgaan in Las Vegas door de coronacrisis. Op 13 en 14 mei kwam er wel een deel van het programma online, in een NAB Show Express.