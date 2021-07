VRT, DPG Media en SBS solidair met slachtoffers watersnood

VRT, DPG Media en SBS zetten hun schouders onder de solidariteitscampagne van het Rode Kruis voor de slachtoffers van de watersnood in ons land. In een spot van 30 seconden roepen de mediabedrijven op om te storten voor het Rode Kruis. De spot zal te horen en te zien zijn op radio en televisie.

De ongeziene watersnood van de voorbije dagen treft ons land hard. De ramp laat de mensen in de getroffen gebieden verweesd en soms zelfs dakloos achter. Het Rode Kruis is druk in de weer in de regio en brengt in kaart welke hulpacties nog nodig zijn. Denk maar aan opvang van mensen die voor korte of langere tijd niet meer in hun huis kunnen, psychologische bijstand of het aanleveren van drinkbaar water. Met deze campagnespot roepen VRT, DPG Media en SBS hun kijkers en luisteraars op tot solidariteit. Steunen kan via BE70 0000 0000 2525.

De spot zal vanaf nu te zien en te horen zijn bij Eén en Canvas (VRT), VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4 en VTM GOLD (DPG Media), Play 4, Play 5, Play 6 en Play 7 (SBS) en te horen bij, Radio 1, Radio 2, Klara, MNM en Studio Brussel (VRT), Qmusic, Joe en Willy (DPG Media), NRJ (SBS) en Nostalgie.