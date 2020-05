Vrijdag 8 mei is V-day: Eén zendt herdenkingsconcert met Selah Sue uit! #wewillmeetagain

Vrijdag 8 mei is V-day: En zendt herdenkingsconcert met Selah Sue uit! #wewillmeetagain

De wapens zwegen eindelijk na 5 lange oorlogsjaren. Op 8 mei 1945 om 23.01 uur legden de Duitsers de wapens neer. En ondersteunt deze week de actie van het World Heritage Instituut om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, samen met Arnout Hauben en Selah Sue. Die laatste zal op 8 mei een miniconcert geven dat wordt uitgezonden op En.

Online was er een oproep van Arnout Hauben: samen met het War Heritage Instituut en Christophe Deborsu roept hij op om op 8 mei een kaarsje te branden voor de helden die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid, en een foto van dat kaarsje te delen via sociale media met de hashtag #wewillmeetagain. Eén ondersteunt dit online nationaal herdenkingsmoment en deelde Arnouts oproep.



En er is meer: op 8 mei zendt Eén om 23.01 uur –het exacte einde van WO2 – een miniconcert van Selah Sue uit, ter herdenking van V-day.



Dit concert is te beleven op de Facebookpagina van het War Heritage Institute en van Eén, en zal ook op televisie op Eén worden getoond. Selah Sue brengt We’ll meet again van Vera Lynn. Deze Britse zangeres heeft de hele oorlog lang een muzikaal hart onder de riem van de soldaten gestoken. We’ll meet again is ongetwijfeld haar bekendste nummer. Vera Lynn leeft trouwens nog steeds en is nu 103 jaar.



Op V-dag, vrijdag 8 mei herhaalt Eén ook de volledige serie 'Ten Oorlog: de bevrijding van Vlaanderen'. Het drieluik kan je kijken vanaf 9.55 uur op Eén.









