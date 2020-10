Voormalig VRT-reporter Fred Janssen overleden

Reporter Fred Janssen, bekend van onder meer 'Afrit 9' en 'NV De Wereld' is overleden aan de gevolgen van kanker. Dat schrijft VRT NWS.

Fred Janssen begon bij de BRT te werken als reporter voor Omroep Limburg in 1967. Begin jaren '70 zette hij de stap naar televisie waar hij aan de slag ging bij het reportagemagazine 'Echo'. Hij presenteerde ook nog samen met Jan Van Rompaey het legendarische programma 'Magesien'. Daarna werd hij tot 1989 een van de vaste reporters van 'Terloops'.

Het meeste naam maakte Janssen echter als reporter van 'Afrit 9', waarover hij ooit zelf zei dat hij 'oog bleek te hebben voor mensen in de marge'. Ook bij het programma 'NV De Wereld' was hij als reporter een vaste waarde.

In 2008 ging Fred Janssen met pensioen. Zijn laatste wapenfeit voor de VRT was 'Het Leven Zoals Het Is: De Zoo' waarvan hij eindredacteur was. Hij verloor de strijd tegen kanker.

Bron: VRT NWS