Vlaamse feestdag bij de VRT: veel Vlaamse muziek en artiesten van bij ons

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Op 11 juli viert Vlaanderen feest, en de VRT viert mee. Ter ere van de Vlaamse feestdag schenken de merken van de VRT heel wat aandacht aan Vlaamse muziek en het beste wat Vlaanderen en Brussel te bieden hebben.

Zo zetten de stad Antwerpen en Eén hun schouders onder een alternatieve Vlaanderen feest-show. Ketnet zendt een animatiefilm van Vlaamse makelij uit en Klara, Radio 2, Radio 1, MNM en Studio Brussel brengen de hele dag lang Vlaamse muziek.

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media: 'De Vlaamse feestdag is de ideale gelegenheid voor de VRT om het beste wat Vlaanderen en Brussel te bieden hebben extra in de kijker te zetten. Met mooie initiatieven en veel muziek van eigen bodem wordt dit echt een groots feest, zelfs in coronatijden. Zo draagt de VRT bij tot de versterking van de Vlaamse samenleving en identiteit. Ik kijk alvast uit naar Vlaanderen feest op 11 juli!'

Eén

'Vlaanderen Feest'

Ook deze zomer viert Eén de Vlaamse feestdag op 11 juli met een show vol artiesten en muziek van eigen bodem. Het grote publieksevent kan dit jaar niet doorgaan, maar zowel Eén als Antwerpen zetten ook nu hun schouders onder een muzikale televisieshow en speciale editie van 'Vlaanderen Feest', die op voorhand zal worden opgenomen. Vanuit een geheime locatie in Antwerpen presenteert gastheer Peter Van de Veire deze alternatieve show bomvol artiesten en muziek van hier, met onder andere Clouseau, Regi en #LikeMe.

Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen: 'We zijn als stad erg blij dat we samen met de VRT deze alternatieve show mogelijk kunnen maken. Het jaarlijkse volksfeest op de grote markt kan dit jaar uiteraard niet doorgaan. Op deze manier is er toch een mooi muziekfeest vol Vlaamse muziek te zien op Eén, op de Vlaamse feestdag, vanuit de mooiste stad van Vlaanderen.'

'Vlaanderen Feest', zaterdag 11 juli om 20.15 uur op Eén.

één@the movies brengt 'Marina'

Vlaamse films op de Vlaamse feestdag, dat is een ideale combinatie. Daarom nodigt één@the movies die avond iedereen uit om te genieten van 'Marina', de gesmaakte film rond Rocco Granata met Matteo Simoni in de hoofdrol. 'Marina' zal te zien zijn tijdens één@the movies op het Kinepolis On Tour-terrein aan het kasteel van Alden Biezen in Bilzen. Tickets en info op een.be/ontour en kinepolis.be/ontour.

Daarnaast kunnen kijkers voor een Vlaamse film ook terecht bij Eén: na de Vlaanderen feest-show zendt Eén 'Iedereen Beroemd' uit.

één@the movies: zaterdag 11 juli op het Kinepolis On Tour-terrein in Bilzen.

'Iedereen Beroemd': zaterdag 11 juli om 21.15 uur op Eén.

Radio 2

Op zaterdag 11 juli trapt Radio 2 de feestelijkheden af met een livesessie van de artiesten die meewerkten aan het Vlaanderen Feest-lied: Wim Soutaer, Willy Sommers, Brahim en Zita Wauters zorgen om 11.00 uur voor een uur muzikaal plezier vanuit de Marconi Studio in Brussel, exclusief voor de bezoekers van de Radio 2-app.

Vlaanderen Feest-lied

Radio 2 heeft een jarenlange traditie om toe te leven naar de Vlaamse feestdag met een eigen Vlaanderen Feest-lied. Dat is dit jaar niet anders. Daarom vroeg De Grootste Familie aan Wim Soutaer om zijn hit 'Allemaal' aan te passen aan de huidige omstandigheden, en een lied voor een coronaproof feest te schrijven. Om te tonen dat iedereen viert, vroeg Radio 2 aan verschillende generaties om mee te zingen. En zo wordt het Vlaanderen Feest-lied dit jaar gezongen door Wim Soutaer, Willy Sommers, Brahim en Zita Wauters.

'Bene Bene 100'

Op de Vlaamse feestdag zelf viert Radio 2 mee met de 'Bene Bene 100', de lijst met de 100 populairste Vlaamse producties. En dat niet alleen muzikaal, maar ook visueel. Tijdens de 'Bene Bene 100' zingen namelijk een aantal artiesten hun nummer op hun favoriete plek in Brussel. Deze unieke videoclips, opgenomen in de hoofdstad, kan iedereen tijdens de top volgen in de Radio 2-app. Radio 2 werkt hiervoor samen met Muntpunt, Brussels Philharmonic en Stad Brussel, die ook een verrassingsoptreden voorzien waarmee ze de mensen willen bedanken die zich inzetten tijdens de coronacrisis. Dat zal ook via Radio 2 te zien zijn.

'Bene Bene 100', zaterdag 11 juli van 13.00 - 20.00 uur op Radio 2 en in de Radio 2-app.

Klara

Klara wordt ter ere van de Vlaamse feestdag gekaapt door 11 muzikanten van bij ons tijdens '11 op 11'. Zij beslissen wat er die dag te horen zal zijn op Klara en gaan in gesprek met de presentatoren Clara De Decker, Sieglinde Michiel en Mark Janssens. Met de muziek die hen raakt, inspireert en boeit. Met hun persoonlijke verhalen en gedachten.

'11 op 11', zaterdag 11 juli van 07.00 - 18.00 uur op Klara.

MNM

MNM zet ter ere van de Vlaamse feestdag muzikanten en artiesten van eigen bodem extra in de kijker. Tijdens 'MNM Rewind' worden de beste Vlaamse hits van 2000 tot nu afgespeeld. En 'Het Beste van de MNM50' staat in het teken van de grootste Vlaamse hits uit de 'MNM50'.

'MNM Rewind', zaterdag 11 juli van 07.00 - 10.00 uur op MMN.

'Het Beste van de MNM50', zaterdag 11 juli van 13.00 - 14.00 uur op MNM.

Studio Brussel

Ook Studio Brussel schenkt tijdens de Vlaamse feestdag aandacht aan muziek van bij ons. Tijdens 'De Tijdloze' wordt alleen maar Vlaamse muziek gespeeld.

'De Tijdloze', zaterdag 11 juli van 07.00 - 10.00 uur op Studio Brussel.

Ketnet

Ketnet zendt de hele zomer lang elke dag een kinderfilm uit tijdens Ketnet Cinema. Op de Vlaamse feestdag kunnen de Ketnetters genieten van een film van eigen bodem: de film 'Pluisje' werd gemaakt door de Vlaamse animatiestudio Cyborn.

'Ketnet Cinema: Pluisje', zaterdag 11 juli om 08.35 uur op Ketnet.

Radio 1

Radio 1 zet de Vlaamse feestdag in tijdens 'De Ochtend', waarin verslag wordt uitgebracht van de festiviteiten en de toespraken. En 'Belpop' staat twee uur lang in het teken van Vlaamse producties.

'De Ochtend', zaterdag 11 juli van 07.00 - 09.00 uur op Radio 1.

'Belpop', zaterdag 11 juli van 13.00 - 15.00 uur op Radio 1.