Vijf Vlaamse producties genomineerd voor Gouden Roos

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Op 9 december wordt voor het eerst in de geschiedenis een online uitreiking gehouden van de felbegeerde Rose d'Or Awards. Dat zijn zowat de belangrijkste televisieprijzen ter wereld.

En voor deze 59ste editie zijn vijf Vlaamse producties genomineerd. Dat meldt de organisatie.

In de categorie Comedy is 'Hoe Zal ik Het Zeggen?' genomineerd. Dat programma, gepresenteerd door Jens Dendoncker is een productie van Shelter en wordt uitgezonden op VTM.

In de categorie Studio Entertainment steekt 'Code van Coppens' een nominatie op zak. Dit VTM-programma is een productie van Roses Are Blue en wordt gepresenteerd door Staf en Mathias Coppens.

Het Ketnet-programma 'Nachtraven', geproduceerd door De Mensen, steekt een nominatie in de categorie Children & Youth op zak.



In de categorie Social Media and Video Series gaat er een nominatie naar de aflevering 'Jong en Dakloos' uit de onlien serie 'Labels' van VRT NWS.

En tot slot is er nog de nieuwe categorie Innovation in the Time of Covid. En daar gaat een nominatie naar 'De Container Cup', de productie van Woestijnvis die tijdens de eerste lockdown werd uitgezonden op VIER.