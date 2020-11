Vijf Vlaamse producties genomineerd voor Gouden Roos - UPDATE

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Op 9 december wordt voor het eerst in de geschiedenis een online uitreiking gehouden van de felbegeerde Rose d'Or Awards. Dat zijn zowat de belangrijkste televisieprijzen ter wereld.

En voor deze 59ste editie zijn vijf Vlaamse producties genomineerd. Dat meldt de organisatie.

In de categorie Comedy is 'Hoe Zal ik Het Zeggen?' genomineerd. Dat programma, gepresenteerd door Jens Dendoncker is een productie van Shelter en wordt uitgezonden op VTM.

Sofie Peeters van Shelter: 'Wij zijn ongelooflijk vereerd dat de mensen van de Rose d’Or 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' uiteindelijk toch hebben opgemerkt. Ondanks de vele erkenning die we al kregen voor het programma komt dit toch weer als een complete verrassing! De eerste twee seizoenen hebben ze ons links laten liggen, maar de aanhouder wint zeker (lacht)? Nu nog binnenhalen natuurlijk.' Jens Dendoncker vult aan: 'Ik ben vandaag supertrots en ook wel een beetje geil. Nee serieus, ik ben supertrots op het hardwerkende Shelterteam. Het is dankzij hen dat ik hier weer sta te shinen in mijn strakke robinpakje!'

Davy Parmentier, creatief directeur VTM: 'Het is fijn om te zien dat niet alleen de grote internationale formats zoals 'The Masked Singer' in de smaak vallen bij de VTM-kijkers. Ook de programma’s die hier ontwikkeld worden, zijn bijzonder succesvol. Dat die eigen ontwikkelde programma’s ook internationaal opvallen, maakt ons bijzonder fier. Een dikke proficiat aan de makers!'

In de categorie Studio Entertainment steekt 'Code van Coppens' een nominatie op zak. Dit VTM-programma is een productie van Roses Are Blue en wordt gepresenteerd door Staf en Mathias Coppens.

Staf en Mathias zijn bijzonder fier op de allereerste nominatie voor een Gouden Roos. Staf en Mathias Coppens: 'We zijn natuurlijk super trots! We hebben samen met het fijnste, slimste en leukste team ter wereld geweldig genoten van het maken van de 'Code van Coppens'. Als dat dan ook nadien gesmaakt wordt, dan kan je alleen maar heel blij zijn!'

Het Ketnet-programma 'Nachtraven', geproduceerd door De Mensen, steekt een nominatie in de categorie Children & Youth op zak.



In de categorie Social Media and Video Series gaat er een nominatie naar de aflevering 'Jong en Dakloos' uit de onlien serie 'Labels' van VRT NWS.

En tot slot is er nog de nieuwe categorie Innovation in the Time of Covid. En daar gaat een nominatie naar 'De Container Cup', de productie van Woestijnvis die tijdens de eerste lockdown werd uitgezonden op VIER.

Presentator en commentator Pedro Elias: 'Ik ben zeer blij en vereerd met de nominatie voor wat toch één van de strafste prijzen in tv-land is. Hulde aan de bedenkers, het hele 'Container Cup'-team en alle sporters die duizend doden zijn gestorven in onze container. Merci ook aan alle kijkers. Kom zeker ook eens langs in seizoen 2!'

'De Container Cup' was dit voorjaar goed voor gemiddeld 356.000 kijkers en 21,7% marktaandeel op de zenderdoelgroep VVA 18-54 in de vooravond. Later op de avond keken er nog eens gemiddeld 203.000 kijkers naar de herhaling, wat nog eens 18,7% marktaandeel opleverde. En met daarbovenop maar liefst 1.754.000 online views bleef de reeks dus duidelijk ook in het buitenland niet onopgemerkt.