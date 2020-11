VIJF opent kerstseizoen op 1 december

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

De leukste kerstfilms zie je vanaf 1 december elke dag op VIJF met onder andere: 'Ben is Back', 'You've Got Mail', 'Finding Neverland', 'Love Actually', 'The Christmas Cure', 'Twinkle All The Way' en 'A Ring For Christmas'.

En op nieuwjaarsavond kan je genieten van de film 'New Year's Eve'.

Fans van 'Chateau Meiland' kunnen binnenkort hun kerst- én Martienhart weer ophalen. In 'Kerst Op Chateau Meiland' is namelijk in vier afleveringen te zien hoe Martien Meiland en zijn gezin reizen naar onder meer het hoge noorden.

Als we denken aan Zweden in de kerstperiode, denken we vooral aan het mooie landschap, veel sneeuw en gezelligheid. Maar beleven de Meilandjes dat ook wel zo?

Vorig jaar was in 'Kerst op Chateau Meiland' te zien hoe de familie zich klaarmaakt voor alle feestelijkheden. Zo organiseerden ze een groot kerstdiner en werd het kasteel, waar de Meilandjes toen nog woonden, compleet gerestyled in kerstsferen. Inmiddels is de familie verhuisd naar Nederland.

Kerst kan niet vroeg genoeg komen dit jaar, Jingle all the way!

'Chateau Meiland', nieuwe afleveringen in de kerstvakantie.