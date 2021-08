Vijf Mega Mindy voorleesverhalen op streamingplatformen

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de superheldin Mega Mindy werden de voorleesverhalen De vogeldame, De ijskoningin, Dokter tijdsein, De botendief en De Vlinderman op streamingplatformen gelanceerd.

Free Souffriau, die recent besloten heeft om een punt achter haar carrière als Mega Mindy te zetten, sprak de verhalen in. De verhalen dompelen de fans helemaal in de wereld van Mega Mindy en zijn ideaal voor thuis in de zetel en voor in de auto onderweg.

Als kinderen en hun ouders daarna nog meer van Mega Mindy willen zien en horen, dan kunnen ze zich verheugen op de gloednieuwe Mega Mindy theatershow, die volgend jaar in Nederland te zien zal zijn. Studio 100 maakt binnenkort trouwens bekend wie Free Souffriau zal opvolgen als Mega Mindy in deze show.

De vijf voorleesverhalen verschijnen op de streamingplatformen (Spotify, Apple Music, Deezer) bovenop het reeds gepubliceerde Mega Mindy voorleesverhaal De Dierenbaron.