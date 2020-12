Vicepremier Petra De Sutter meest LGBT+ vriendelijke mediapersoonlijkheid 2020

In oktober legde Petra De Sutter (Groen) de eed af als allereerste transgender vicepremier in Europa. Hiermee bracht ze de holebi- en transgendergemeenschap in BelgiŽ op een bijzonder positieve manier in de nationale en internationale media.

Om die reden wint De Sutter dit jaar de OUT Media Award in België en mag ze zichzelf daarbij officieel de meest LGBT+ vriendelijke mediapersoonlijkheid van 2020 noemen.

De OUT Media Award werd in 2014 in het leven geroepen door de Europese tv-zender OUTtv om televisie- en mediapersoonlijkheden aan te sporen een bondgenoot te zijn voor de LGBT+ gemeenschap die nog te vaak te eenzijdig of ondervertegenwoordigd wordt in de mainstream media.

Door de Covid-19 pandemie kreeg Belgisch vicepremier en federaal minister van Ambtenarenzaken en Overheidsberdrijven, Petra De Sutter, de OUT Media Award niet uitgereikt met de gewoonlijke glitter en glamour, maar Corona-proof op een rustige anonieme plek tussen de Vlaamse boerenvelden. Dit jaar werd ze vicepremier van België en dit als allereerste transvrouw in die functie. 'Ik ben vereerd met deze award en titel. De representatie van LGBT+ personen in de media is zeer belangrijk. Ik begrijp dat deze award voor zeer veel mensen een steun is en dat er nog steeds LGBT+ rolmodellen en publieke figuren nodig zijn om andere mensen te inspireren', reageert Petra De Sutter, 'Eigenlijk zou het geen issue meer mogen zijn en zou het nog beter zijn mocht deze award niet eens bestaan. Maar het feit dat deze award bestaat, geeft aan dat het wel degelijk nodig is. Er is nog altijd discriminatie en geweld naar de LGBT+ gemeenschap toe. We mogen niet vergeten dat veel mensen nog steeds worstelen met ofwel hun eigen seksuele oriëntatie of genderidentiteit, ofwel met de reacties vanuit hun directe omgeving. Zelfs met de vele goede rechten die we hebben in dit land is het voor holebi's en transgenderpersonen nog steeds moeilijker om een relatie aan te gaan, om werk te vinden of om zich persoonlijk te uiten in het leven. Dat mag zichtbaar gemaakt worden en moet op de agenda blijven staan zodat we er voortdurend aan herinnerd worden dat er nog werk aan de winkel is', aldus de minister van Groen.

Bijna 5.000 Vlaamse LGBT+ personen brachten de voorbije weken online hun stem uit: een record met 3.000 voorkeurstemmen voor De Sutter. De vice-eersteminister won de award van o.a. onderneemster Jitske Van de Veire, Christophe Ramont en Nick Laenen uit 'Blind Getrouwd', Tristan Swennen uit 'Boer Zoekt Vrouw' en uroloog Piet Hoebeke. Met de titel 'meest LGBT+ vriendelijke mediapersoonlijkheid van het jaar' volgt ze andere bekende LGBT+ bondgenoten op zoals onder anderen de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, meidengroep K3 en journaliste Bo Van Spilbeeck. 'Door te zijn wie ze is, vergroot minister Petra De Sutter de zichtbaarheid van transpersonen in de politiek en is ze een dankbaar rolmodel voor iedereen die carrière wil maken zonder daarbij zijn, haar of hun eigenheid te verloochenen', legt OUTtv-gezicht Jens Geerts uit, 'In de Belgische media wordt er nog te weinig over 'cisgender' of 'transgender' gesproken waardoor de meeste mensen het verschil niet eens kennen tussen gender en geslacht. Dit leidt in de praktijk dan ook nog steeds tot verkeerde aansprekingen en het gebruik van foutieve voornaamwoorden om iemand die we niet goed kennen te adresseren. En het gebrek aan deze kennis leidt dan weer tot de cis-heteronormatieve samenleving waarin we momenteel leven en waarbij LGBT+ personen nog steeds als 'anders' of 'niet volgens de norm' worden beschouwd. Boegbeelden zoals mevrouw De Sutter helpen ons om geleidelijk aan zaken zoals gender, seksuele oriëntatie en geslacht los van elkaar te zien en niet-binair te beschouwen. Een tolerantere, verdraagzamere en inclusievere samenleving komt er pas als we voortdurend met elkaar in dialoog gaan, naar elkaar luisteren en onszelf toelaten 'out of the box' te denken', aldus Jens.

Op uitzondering van het meevaderschap, is er in België al heel wat juridisch geregeld op vlak van gelijke mensenrechten voor LGBT+ personen. Toch waarschuwt minister De Sutter dat we waakzaam moeten blijven: 'In onze samenleving gaan er stemmen op om de klok terug te draaien. Als we kijken naar wat er momenteel in Hongarije aan het gebeuren is bijvoorbeeld, kunnen we stellen dat er evoluties binnen Europa aan de gang zijn die zeer onrustwekkend zijn. We moeten er daarom zeker op toezien dat deze evolutie van onverdraagzaamheid ook niet in ons land de bovenhand neemt', aldus de vicepremier.

Op de vraag naar welke LGBT+ bondgenoten de minister zelf het meest opkijkt, was ze duidelijk: 'Guy T'Sjoen, androloog-endocrinoloog en hoogleraar aan de Universiteit van Gent en Nora Monsecour, de vrouw waarop de de film 'Girl' van de Belgische regisseur Lukas Dhont geïnspireerd is.'