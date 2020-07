Verrassing! 'Make Belgium Great Again' vanavond op VTM

Vanavond, vrijdag 10 juli, is er na 'Sara' om 21.05 uur een speciaal ingelaste aflevering van 'Make Belgium Great Again' op VTM. Frances Lefebure en haar team zijn daarvoor donderdagnacht neergestreken in Kortrijk.

Sinds 1 juli is het in ons land mogelijk om je online te registreren voor orgaandonatie. En dat wil 'Make Belgium Great Again' graag onder de aandacht brengen. Frances en haar team pakken dat graag grondig aan. Zo lieten ze donderdagnacht overal in Kortrijk de volgende boodschap achter: 'Bel naar 0491-75.71.63 voor de deal van je leven'. Wie het nummer belt krijgt een boodschap te horen dat je je online kan registreren voor orgaandonatie op de website www.mijngezondheid.be. 'Make Belgium Great Again' wil mensen massaal mobiliseren om dat ook te doen.

Een gelijkaardige actie zorgde twee jaar geleden in een dag voor 26.000 nieuwe registraties, toen nog enkel mogelijk via het gemeentehuis. Dat was een absoluut record en 'Make Belgium Great Again' wil dit jaar uiteraad nog beter doen.

Benieuwd naar hoe Frances Lefebure en haar team donderdagnacht Kortrijk inpalmden? Kijk dan vanavond, vrijdag 10 juli, om 21.05 uur naar een speciaal ingelaste aflevering van 'Make Belgium Great Again'!

Bron: Het Laatste Nieuws - eigen bericht