Vegan broodje in 'Familie' zorgt voor opschudding!

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Het veganistisch broodje dat Zjef onlangs serveerde in 'Familie' zorgt voor ophef. De Boerenbond is niet te spreken dat de VTM-soap meewerkt aan zo'n anti-vleesboodschap. En dan nog in samenwerking met Gaia.

Voor wie het nog niet weet, Zjef is het veganistisch personage in de soap. Afgelopen week benadrukte hij alle voordelen voor mens en dier door veganistisch te eten. Die aflevering kwam tot stand in samenwerking met Gaia.



Zowel Gaia als VTM zien geen probleem in de samenwerking. 'De boodschap die gegeven wordt is weinig schokkend', vertelt Gaia-directeur Ann De Greef aan de krant De Morgen. 'Ook VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) brengt geregeld reclames op tv om mensen aan te zetten meer vlees en zuivel te consumeren, maar dan met overheidsgeld. Wij maken van dezelfde mogelijkheden gebruik.'



Eerder zette 'Familie' ook prominent Faux Grass op het menu van de familie Vandenbossche. Ook toen werkte de soap samen met Gaia.

Bron: Het Nieuwsblad

