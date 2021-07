Vanaf zondag is de Britse remake van 'Professor T' in Engeland te zien

Vanaf zondag 18 juli kunnen de Britten op de commerciële zender ITV kijken naar hun eigen versie van de Vlaamse hitserie 'Professor T'. Topacteur Ben Miller kruipt in de huid van de geniale professor Jasper Teirlinck, die over het kanaal Jasper Tempest werd gedoopt.

Elk aspect van het leven van professor Jasper Tempest is nauwkeurig gekalibreerd en strak gestructureerd. Onberispelijk gekleed en minutieus punctueel, doceert hij dagelijks aan het Cambridge Institute of Criminology, waar hij studenten fantasierijk, zij het pedant, alles leert over de wetenschap van misdaad. En elke avond keert hij terug naar zijn appartement, dat zo steriel en systematisch geordend is als een wetenschappelijk laboratorium. Dankzij deze strikt gereglementeerde aanpak zijn zijn obsessieve-compulsieve stoornis en smetvrees onder controle.

Maar de gesloten wereld van professor T wordt langzaam ongedaan gemaakt wanneer hij wordt overgehaald door een van zijn voormalige studenten, rechercheur Lisa Donckers, om haar te helpen bij het onderzoek naar een serieverkrachter die na een onderbreking van 10 jaar opnieuw jonge vrouwen begint aan te vallen. De encyclopedische kennis van de professor en zijn briljante geest blijken van onschatbare waarde voor het onderbezette rechercheteam, maar de scheuren in zijn zorgvuldig geconstrueerde, emotieloze schild beginnen ook zichtbaar te worden.

De vurige, instinctieve en soms chaotische Lisa in het bijzonder - sleept professor T ver uit zijn comfortzone en dwingt hem om zijn pijnlijk onderdrukte gevoelens voor een oude vlam, hoofdinspecteur Christina Brand, onder ogen te zien.

Nadat hij op een ongebruikelijk irrationeel moment heeft besloten om zijn stoffige en vervallen ouderlijk huis te betrekken, vindt hij het ook steeds moeilijker om te ontsnappen aan de invloed van zijn overheersende moeder, Adelaide, met wie hij een schrijnend familiegeheim deelt dat een lange schaduw heeft geworpen over hun beider leven.

Cast:

Professor T (Jaspar Tempest) - Ben Miller

Lisa Donckers - Emma Naomi

Detective Sergeant Dan Winters - Barney White

Detective Inspector Paul Rabbit - Andy Gathergood

Adelaide Tempest - Frances De La Tour

Ingrid Snares - Sarah Woodward

The Dean (Wilfred Hamilton) - Douglas Reith

Chief Inspector Christina Brand - Juliet Aubrey

Jackson Donckers - Ben Onwukwe

Aflevering 1- Anatomie van een herinnering

In de openingsaflevering merkt professor T dat hij ongewild verstrikt raakt in een rol als adviseur van de politie; zijn interesse in misdaad is puur academisch. Diana Tyson (Elizabeth Kate Back) werd gewelddadig aangevallen op de universiteitscampus waar professor T een aanstelling heeft. DI Lisa Donckers (Emma Naomi) vermoedt dat de aanval erg lijkt op een aanval die jaren eerder plaatsvond, en omdat ze een eerdere student was van professor T, denkt ze dat hij kan helpen. Hoewel hij een waardevolle bijdrage levert aan de politie, worstelen mensen die Jasper niet zo goed kennen met zijn gedrag.

In de originele Vlaamse versie van 'Professor T', geproduceerd door De Mensen voor Eén, werd de rol van professor T vertolkt door Koen De Bauw. Ella Leyers was rechercheur Donckers. De fictiereeks liep drie seizoenen op Eén en werd al in meerdere landen uitgezonden. Frankrijk was het eerste land om een remake van de serie te maken en nu is dus Groot-Brittannië aan de beurt. Afwachten of de Britten voor T zullen vallen.