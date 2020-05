Van 'Blind Getrouwd Nederland' tot 13 'Geboden' en 'Game of Thrones' op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Aan kijkplezier zal het volgende maand alvast niet ontbreken want in juni valt er weer heel wat te bingewatchen bij VTM GO.

De Vlaming vindt duidelijk zijn weg naar het gratis online videoplatform: zo waren er in de maand mei al meer dan 600.000 actieve gebruikers. Ook in juni valt er heel wat te ontdekken. Zo nemen de geliefde 'Familie'-acteurs sinds begin mei de kijkers mee doorheen de hoogtepunten uit de voorbije 29 seizoenen in ''t Zit In De Familie'. De acteurs bundelen de strafste, grappigste en meest onvergetelijke momenten, aangevuld met anekdotes en goed bewaarde geheimen. In juni verschijnt er iedere vrijdag om 14.00 uur een nieuwe aflevering.

VTM GO trakteert de kijkers in juni op een nieuw seizoen van het Nederlandse liefdesexperiment 'Blind Getrouwd'. Maar liefst 3500 singles hebben zich in Nederland aangemeld voor het vijfde seizoen. Daaruit worden 12 mensen met elkaar gematcht voor een uniek experiment. En ook in de telenovelle 'Sara' draait alles om de liefde. De reeks is op dit moment ook bij VTM te zien. Wie niet kan wachten, kan alles al bingen op VTM GO, wat tot nu toe al een groot succes is: 'Sara' had al meer dan 3,2 miljoen views in mei.

Een Vlaamse serie verslinden kan in juni bij VTM GO met de Vlaamse 13-delige misdaadserie '13 Geboden', met in de hoofdrollen Marie Vinck en Dirk Van Dijck. Iemand die zichzelf Mozes noemt, begaat misdaad na misdaad telkens geïnspireerd door een van de Tien Geboden. Hij wil de maatschappij wakker schudden en laten nadenken over normen en waarden. Een politie-inspecteur en zijn partner raken verwikkeld in een onmogelijke jacht.

Wie op zoek is naar verkoeling, kan zijn warmste winterjas aantrekken en zichzelf onderdompelen in het eerste seizoen van 'Game Of Thrones'. De Amerikaanse HBO-serie groeide uit tot één van de meest succesvolle series met een goede dosis fantasy, zombies en draken. Brace yourself! Daarnaast kunnen kijkers vanaf dinsdag 2 juni elke weekdag terecht bij VTM GO voor het 10de seizoen van de Amerikaanse sitcom 'Will & Grace'.

Tot slot zijn er films à volonté bij VTM GO. Op donderdag 4 juni wordt de klassieker 'Flashdance', met Jennifer Beals in de hoofdrol, toegevoegd aan het aanbod. Vanaf vrijdag 5 juni kunnen kijkers genieten van de filmtopper 'Spider-Man: Homecoming'. 'Saving Private Ryan' met Tom Hanks, 'I-Robot' met Will Smith en 'Mona Lisa Smile' met Julia Roberts zijn beschikbaar vanaf zaterdag 6 juni en 'Gangs Of New York' vanaf zondag 7 juni.