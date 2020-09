Unieke blik op bijzondere wereld van woonwagenbewoners in 'Bij Ons Op Het Kamp'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

In het nieuwe Nederlandse realityprogramma 'Bij Ons Op Het Kamp' krijgen we inkijk in een bijzondere gemeenschap die normaal gesproken gesloten blijft voor de buitenwereld, weinig mensen weten namelijk hoe het er echt aan toe gaat op een woonwagenkamp.

In de eerste aflevering maken we kennis met woonwagenbewoner Mario, die zijn succesvolle dj-carrière direct liet vallen toen hij hoorde dat zijn oma ziek was. Oma heeft maar liefst 109 klein -en achterkleinkinderen, maar de band met Mario is heel speciaal. Mario woont nu in een piepkleine caravan op het miniatuurkampje van oma in Utrecht om voor haar te zorgen. De gemeente weigert namelijk een vergunning af te geven voor een staanplek.

In elke aflevering van 'Bij Ons Op Het Kamp' komen er terugkerende personages en nieuwe kleurrijke, markante woonwagenbewoners voorbij. Ze laten de bruisende en mysterieuze cultuur van het kamp zien.

'Bij Ons Op Het Kamp', vanaf 17 september elke donderdag om 20.35 uur op VIJF.