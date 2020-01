'Undercover' krijgt 3de seizoen!

Foto: Eén - © VRT 2019

De populaire fictiereeks 'Undercover' met Tom Waes en Anna Drijver in de hoofdrol krijgt een derde seizoen. Dat bevestigde actrice Elise Schaap gisterenavond bij 'Jinek'.

'Undercover' was een schot in de roos op de zondagavond van Eén. Ook in Nederland werd het eerste seizoen massaal gestreamd via Netflix. 'Undercover' was in 2019 in Nederland zelfs de meest bekeken serie op Netflix.



Elise Schaap, Daniëlle in de reeks en Tom Waes waren te gast in de populaire talkshow 'Jinek' op RTL4. Waar Tom Waes eerst nog voorzichtig 'misschien' antwoordde, bevestigde Elise Schaap wel de productie van een 3de seizoen.



Op dit moment wordt het tweede seizoen nog afgewerkt. Wanneer het grote publiek dit kan volgen, is nog niet bekend.



