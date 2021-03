Tourist LeMC blaast Emma Bale weg met zijn versie van haar hit 'Run'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Tourist LeMC toont vanavond, maandag 1 maart om 20.40, zijn talent in 'Liefde voor Muziek' met een prachtige Nederlandstalige cover van Kom Naar Het Water (Run) van Emma Bale. Vooral het concept van het nummer sprak hem aan.

'Iedereen van ons heeft af en toe tijd nodig om te herbronnen. Wat is er belangrijk in het leven en wat wil je precies doen. Daarvoor moet je af en toe teruggaan naar de kern, de bron. Met het water als metafoor', legt Johannes uit. Emma is helemaal ondersteboven van de tekst: 'Wauw! Als ik mij nog eens triestig voel dan weet ik naar welk nummer ik moet luisteren. Echt een bezinningsmoment!', vertelt ze.

