Top 10 van 'De Zwaarste Lijst' stevig door elkaar geschud

'De Zwaarste Lijst', de lijst met de zwaarste gitaren volgens de Studio Brussel-luisteraars, is afgelopen. Het afgelopen paasweekend was er 3 dagen lang metal te horen op de digitale muziekstream Bruut en Studio Brussel.

'De Zwaarste Lijst' was met in totaal 666 nummers letterlijk zwaarder dan ooit. 'Master of Puppets' van Metallica bevestigt dan wel op 1, de top 10 in de lijst werd dit jaar zwaar door elkaar geschud. Belgische metalbands zoals Brutus en Amenra claimen de top 10. Urbi et orbi, met de Belgen boven.

Nieuwe generatie Belgische bands

Een nieuwe generatie Belgische metalbands claimt de top 5 en neemt de fakkel over van de oude bekenden. Zo duikt de jonge Belgische band Brutus de top 3 binnen (van plaats 8 naar 3). 'Schism' van Tool stijgt door van plaats 3 naar plaats 2 en was nog nooit eerder zo dicht bij de nummer 1. Ook de Kortrijkse band Amenra komt de top 5 binnen.

Nieuwe presentator Thomas Michiels, lid van de metalband PSYCHONAUT - vorig jaar nog de hoogste Belgische nieuwkomer in 'De Zwaarste Lijst' - was het hele weekend lang ceremoniemeester van dienst. Hij blikt voldaan terug op een editie met veel jong, Belgisch talent.

Thomas Michiels: 'Ik heb met een lach op mijn gezicht toegekeken hoe de Belgen hun stempel hebben gedrukt op deze indrukwekkende lijst. En ik denk velen met mij. Een weekend als dit deed ongelooflijk deugd!'

Weetjes

- 21% Belgische nummers in de lijst

- Meeste aantal nummers: Metallica (26 nummers)

- Oudste nummer: 'Black Sabbath' van Black Sabbath (1970)

- Langste nummer: 'Dopesmoker' van Sleep (63 minuten)

- Kortste nummer: 'River Runs Red' van Life of Agony (1 minuut, 54 seconden)

Top 10

1. 'Master of Puppets' – Metallica

2. 'Schism' – Tool

3. 'All Along' – Brutus

4. 'Raining Blood' – Slayer

5. 'A Solitary Reign' – Amenra

6. 'Fear of the Dark' – Iron Maiden

7. 'Deutschland' – Rammstein

8. 'The Sea is Dying' – Steak Number Eight

9. 'Black Fuel' – Channel Zero

10. 'Duality' – Slipknot

Bekijk hier de volledige lijst.