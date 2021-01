Tom Waes zoekt avontuur dicht bij huis in 'Reizen Waes: Vlaanderen'

Geen verre reizen in 2020. Dat geldt natuurlijk ook voor Vlaanderens bekendste avonturier, Tom Waes. Maar Tom blijft niet bij de pakken zitten en maakt al snel van de nood een deugd.

In 'Reizen Waes: Vlaanderen' gaat Tom de uitdaging aan. Hij zoekt uit of hij ook dicht bij huis avonturen kan beleven, zoals hij dat al jaren in het buitenland doet. Het verslag van Toms avonturen in Vlaanderen en Brussel is vanaf zondag 3 januari te zien op Eén.

Tom: 'We hadden begin 2020 al vliegtickets geboekt voor een nieuw buitenlands seizoen van Reizen Waes. Maar kort na mijn reis door Japan in februari, lag al het internationale vliegverkeer door de coronacrisis plat. En dus gooide ik het roer helemaal om. Ik besloot om hier bij ons op zoek te gaan naar avonturen en interessante verhalen. Omdat ik niet goed wist waar te beginnen, lanceerde ik een oproep aan de Eén-kijker. Ik kreeg meer dan 6.000 tips binnen over vreemde tradities, rare gerechten, mooie plekjes of ontroerende verhalen.'

Reizen door de vijf Vlaamse provincies en Brussel

Tom - die normaal gezien gemiddeld 150 dagen per jaar in het buitenland zit - vulde de tips van de kijkers aan met enkele verhalen die hem al langer bezighouden en trok er de hele zomer op uit. Zo wordt Tom in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld uitgenodigd om te kamperen in het verlaten dorp Doel en zoekt hij uit waarom 'waterkonijn' (muskusrat) ooit van de Oost-Vlaamse menukaart is verdwenen. In Limburg viert Tom bij de lokale sikh-gemeenschap 'het uur van de zoete nectar' en krijgt hij een uitnodiging om een bar aan de Chaussée d’Amour te bezoeken. Ook Antwerpen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel doorkruist Tom in zijn eigen, kenmerkende stijl.

Tom: ''Reizen Waes: Vlaanderen' is een unieke reeks geworden die er zonder het coronavirus wellicht nooit was gekomen. Normaal gezien zoek ik in het buitenland de cultuurshock op, maar ‘dankzij’ het coronavirus heb ik ontdekt hoe schoonheid ook in kleine verhalen of plekken dichtbij huis vervat zit. 'Reizen Waes: Vlaanderen' is door de tips van de Eén-kijkers een fantastisch avontuur geworden met veel warme, inspirerende ontmoetingen en mooie verhalen. Ik ben dan ook blij dat ik deze zomer, een beetje onverwacht, heb ervaren hoe fijn reizen dichtbij huis kan zijn.'

Aflevering 1: West-Vlaanderen (zondag 3 januari)

Tom start zijn reis door Vlaanderen in de provincie West-Vlaanderen. Aan de hand van tips van West-Vlaamse kijkers reist hij van de Westhoek naar de Belgische kust. Zo bezoekt Tom onder meer een man die eigenhandig een tank uit de Eerste Wereldoorlog nabouwde. In Brugge trekt Tom erop uit met een 100-jarige bootjesman en in Alveringem ontdekt hij dan weer de geschiedenis van zijn overgrootvader. Nog dieper in de Westhoek ontmoet Tom zelfs een jeugdheld.

Aflevering 2: Oost-Vlaanderen (zondag 10 januari)

De tips die Tom over Oost-Vlaanderen binnenkreeg, zijn veelbelovend. Hij mag als eerste gaan kamperen in Doel en krijgt in Sint-Niklaas de grootste sigaar ter wereld te zien. Daarnaast maakt Tom kennis met heel wat volkse tradities uit Oost-Vlaanderen. Zo proeft hij van een lang vergeten culinaire klassieker en ontmoet hij de organisatoren van het meer dan 100 jaar oude waterbaktoernooi van Vestjeskermis.

Aflevering 3: Antwerpen (zondag 17 januari)

De reis van Tom start deze week voor één keer in z’n eigen provincie en stad: Antwerpen. Maar zelfs hier ontdekt Tom nog heel wat nieuwe verhalen. Hij gaat onder meer op stap met een echte sinjoor en blijft dineren bij een joodse familie. Later trekt hij uitgebreid door de Kempen, een streek die Tom erg na aan het hart ligt. En wanneer hij in Hoogstraten belandt, probeert hij er zelfs een nieuwe toeristische trekpleister op de kaart te zetten.

Aflevering 4: Limburg (zondag 24 januari)

Tom start zijn reis in de cités van Genk en maakt ook een uitgebreide stop in Haspengouw. Daar onderzoekt hij niet alleen een tip die hij kreeg over de Truiense Chaussée d’Amour, maar viert hij ook samen met de lokale sikh-gemeenschap 'het uur van de zoete nectar'. Om zijn trip door Limburg spectaculair af te sluiten racet Tom met sledehonden door het Nationaal Park Hoge Kempen.

Aflevering 5: Vlaams-Brabant (zondag 31 januari)

Tom start zijn reis door Vlaams-Brabant in de stad Landen waar hij aanbelt bij een bekende inwoner. Verder gaat hij langs in de meest onleefbare straat van Vlaanderen en onderzoekt hij een tip over de Ramp van Walfergem, een verkeersongeval dat in 1966 de geschiedenis van ons land veranderde. In het Pajottenland, de eindhalte van Toms trip, ontdekt hij een nieuwe passie: schilderen.

Aflevering 6: Brussel (zondag 7 februari)

Om 'Reizen Waes: Vlaanderen' af te sluiten reist Tom door Brussel, de hoofdstad van Vlaanderen. Hij start zijn reis op de VRT-toren en trekt onder meer per fiets en per kajak door de stad. Tips van Brusselaars brengen hem in een verborgen ruimte in het Centraal Station, bij een Congolese kapper en bij druïdes in het Zoniënwoud.

Aflevering 7: Compilatie (zondag 14 februari)

Tom blikt terug op zijn reis door Vlaanderen met een overzicht van de verhalen die hem het meest zijn bijgebleven. Tegelijkertijd zijn ook heel wat onuitgegeven beelden en extra verhalen te zien.

'Reizen Waes: Vlaanderen', vanaf zondag 3 januari om 20.05 uur op Eén.