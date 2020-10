'Tom van W817' was vrijdagochtend te gast bij Qmusic

Foto: Qmusic - © DPG Media 2020

Vanavond, vrijdag 30 oktober, ontdekken de Qmusic-luisteraars welk 00's-nummer op de eerste plaats staat in de 'Top 500 van de 00's'.

Op de finaledag mocht natuurlijk geen nostalgische Singstar Battle ontbreken, dus zaten Danny Timmermans, beter bekend als Tom van 'W817', en Zohra Aït-Fath, die danslerares Maggie speelde in Spring, in de studio bij het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe.

Danny is samen met Machteld Timmermans, die in 'W817' ook zijn lief Ellen speelde. Ketnetwrapster Gloria Monserez is de dochter van Machteld en daarover had Danny nog een geheim te vertellen: 'Heel weinig mensen weten dat, maar in 'W817' was Ellen op een bepaald moment zwanger. Ergens op het einde van een seizoen toont Ellen de baby aan Tom. Die baby was Gloria. Ze was toen al op Ketnet', vertelde Danny.

Maar wat is nu het succes achter 'W817' en 'Spring'? 'Ik denk door de herkenbaarheid. Jongeren die het leuk samen hebben en allerlei thema's aankaarten. En het is ook gewoon grappig', aldus Danny. 'Met 'Spring' waren we geloof ik een van de eersten die met dansen en een zanggroepje bezig waren', vult Zohra aan. En worden Zohra en Danny nog veel herkend? 'Ik geef kinderanimaties en dj-lessen aan kinderen. Dan hebben we het erover. De heruitzendingen doen wel veel, want daardoor word ik wel herkend. En ook als ik eruit zie zoals nu, met de hoge staart van Maggie', lachte Zohra.

Bekijk de Singstar Battle tussen Zohra en Danny op het 00's-nummer 'Valerie' van Mark Ronson & Amy Winehouse hier: