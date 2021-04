'TikTok' verwijdert 'te pikante' clip van 'Thuis'

In de zoektocht naar meer jongere kijkers voor de Eén-soap 'Thuis' zetten de makers de laatste tijd meer en meer in op sociale media. Zo zijn ze onder meer aanwezig op Instagram en het populaire TikTok. Maar op die laatste app liep even iets mis.