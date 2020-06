'Thuis' gaat opnieuw naar fans toe met 'Taxi Nancy' op MNM

Na het nieuws dat de 'Thuis'-opnames weer kunnen starten, is er nog meer goed nieuws voor alle fans: vanaf volgende week brengt jongerenzender MNM in 'Taxi Nancy' 'Thuis'-verhalen tijdens MNM Marathonradio.

De zesdelige reeks 'Taxi Nancy' is vanaf dinsdag 9 juni te horen op MNM en in de MNM-app. MNM is daarmee de tweede grote radiozender die Vlaanderens populairste dagelijkse fictiereeks omarmt: eerder al bracht Radio 2 de audiofictiereeks Ik, Karin bij 'De Madammen'.

Hans Roggen, producer 'Thuis': 'We merken uit de reacties op de sociale media dat de luisteraars de audio-fictiereeks Ik, Karin op Radio 2 een fijne reeks vinden. En de massale luistercijfers maken het duidelijk: hier had Vlaanderen nood aan. Nu valt er nog meer te beleven met 'Taxi Nancy' op MNM. Nancy is een personage dat iedereen aanspreekt en bij jong en oud populair is. Het idee om iets bijzonders met 'Taxi Nancy' te doen, sluimerde al een tijdje. Dit is een uitgelezen kans om dat idee te verwezenlijken, met MNM als ideale partner.'

De MNM-luisteraars en studerend Vlaanderen zullen elke dinsdag en donderdag tijdens Marathonradio kunnen genieten van een nieuwe aflevering van 'Taxi Nancy'. Ook MNM-dj Peter Van de Veire kijkt uit naar de reeks:

'Wie wil er nu niet met Nancy uit 'Thuis' in een taxi zitten? Al is het maar om zelf te vragen hoe het nu gaat met Britneys examens. Enorm goed dat MNM tijdens Marathonradio 'Taxi Nancy' uitzendt. Ik was al fan van Thuis én Nancy. De perfecte zuurstof tijdens de blokpauze van onze studenten. En alweer een reden om nog nét iets meer Marathonradio te luisteren. Mercy Nancy!'

Gasten in 'Taxi Nancy'

In 'Taxi Nancy' vervoert Nancy uit 'Thuis' heel wat bekende mensen in haar taxi naar hun bestemming. Het resultaat is een zesdelige reeks met boeiende gesprekken en aangepaste muziek:

Actrice Ann Pira (Nancy): 'De zes gasten die hebben meegereden zijn enorm goed meegevallen! Ik vind het heel fijn om via Nancy mensen te mogen interviewen, want het is ongelofelijk wat zij allemaal los kan krijgen. Ik merk ook dat ik als Nancy veel meer durf vragen aan de gasten dan als Ann, omdat ik mij achter haar kan verschuilen. En ze vertellen mij ook meer! Doordat ik Nancy ben, kan ik veel meer als de flapuit reageren. Als Ann denk ik soms: 'Oei, wat zeg ik nu?!''

De volgende gasten rijden met Nancy mee:

- Presentator en programmamaker Steven Van Herreweghe

- Presentatrice en model Kelly Pfaff

- Zanger Willy Sommers

- SP.A-voorzitter en politicus Conner Rousseau

- Hoodie-acteur Maarten Cop

- Red Flame doelvrouw Justien Odeurs

Steven Van Herreweghe: 'Het was niet alleen een eer om met 'Taxi Nancy' mee te rijden, maar het was ook een van de meest veilige ritten die ik ooit in een taxi heb meegemaakt. Normaal ga ik enkel met een taxi als ik in het buitenland ben en die mannen versta ik vaak niet. Het was leuk dat ik Nancy én verstond én dat ze in het bezit was van een officieel rijbewijs. Vertel het aan niemand verder, maar ze is nóg leuker in het echt.'

Willy Sommers: 'Ik heb het genoegen en het plezier gehad om mee te mogen rijden met 'Taxi Nancy'. Wat een charmante vrouw! En wat een lieve dame! Ze heeft een prachtige stem. Ik heb haar zelfs voorgesteld om over te schakelen naar de showbizz. Zo mooi gekleed ook met haar bloemetjeshemdje en fleurig rokje. Een nieuwe ster, dat is zeker. Leve Nancy!'

Maarten Cop: 'Het was supertof om Nancy eens in het echt te zien. Ze is een heel open, sociale, sympathieke dame. Om eerlijk te zijn - en dit gaat sowieso overdreven klinken - ik verheugde mij hier zo hard op dat ik vannacht constant wakker werd en dacht: 'Oh, ik ga morgen naar ons Nancy!' Ons mama was kei jaloers.'

Justien Odeurs: 'Fantastische vrouw! Ik heb nog nooit zo’n toffe taxirit meegemaakt. Ann Pira speelt haar rol als Nancy ook gewoon geweldig. Ik kan daar zo van genieten. En in het echt is ze zelfs nog grappiger dan op tv.'

Conner Rousseau: 'Als 'Thuis'-kijker vind ik het supertof om eens met ons Nancy mee te mogen rijden. Ik kijk al lang naar de reeks, al is het nu met ups en downs omdat ik minder tijd vind, maar ik ben altijd een 'Thuis'-kijker gebleven. Nancy was even plezant als op televisie. Het was super om mee te mogen rijden met haar. Of ik haar als chauffeur zou willen? Direct!'

Kelly Pfaff: 'De taxi van Nancy is beter dan Über! Haar nieuwsgierigheid viel wel mee. Ze heeft toch niks gevraagd wat niet iedereen al wist! (lacht) Ze is niet alleen enthousiast, maar ze let tegelijkertijd nog goed op de baan ook.'

Audio-fictie 'Thuis' op MNM én Radio 2

Niet enkel op MNM is audio-fictie van 'Thuis' te horen, ook Radio 2 biedt zijn luisteraars audio-fictie aan. Sinds maandag 25 mei kan iedereen er de reeks 'Ik, Karin' volgen bij 'De Madammen' en op één.be. De reeks 'Ik, Karin' draait rond het personage Karin Baert en gaat dieper in op haar leven en achtergrondverhaal. 'Ik, Karin' werd meteen ontzettend positief onthaald door de 'Thuis'-fans, getuige daarvan zijn de talloze laaiend enthousiaste reacties via sociale media. Op basis van de afgelopen luistercijfers van Radio 2 (CIM-meting november 2019 – februari 2020) weten we dat in het tijdsslot van 'Ik, Karin' gemiddeld per dag zo’n 638.000 Vlamingen luisteren naar Radio 2. De audiofictie kan ook worden gestreamd via de app van Radio 2, Apple en Spotify, waar de podcast al meer dan 12.000 keer werd beluisterd. En via de Facebookpagina van 'Thuis' werden alle afleveringen samen intussen bijna 20.000 keer beluisterd.

Dankzij de reeksen 'Ik, Karin' en 'Taxi Nancy' hoeven de kijkers niet thuisloos achter te blijven, maar kunnen ze zich verder verdiepen in de wereld van 'Thuis'.

'Taxi Nancy', vanaf dinsdag 9 juni elke dinsdag en donderdag om 19.10 uur op MNM en in de MNM-app. Van 9 tot en met 25 juni tijdens Marathonradio.