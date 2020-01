Thomas Vanderveken presenteert legendarische Eén-quiz '1 Jaar Gratis' - INTERVIEW

Thomas Vanderveken presenteert legendarische En-quiz '1 Jaar Gratis' - INTERVIEW

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2020

Vanaf zaterdag 4 januari keert op En na jaren afwezigheid de quiz '1 Jaar Gratis' terug. Het programma keert terug in een eigentijds jasje en de Herman Van Molle van dienst is nu Thomas Vanderveken.

Toch blijft de quiz verder vrij dicht bij het origineel van jaren terug. Thomas licht toe.

Het nieuwe seizoen van '1 Jaar Gratis' werd in het voorjaar aangekondigd als de terugkeer van een legendarisch programma.

Thomas Vanderveken: 'Ja. En eigenlijk is dat wel zo. Ik werkte zelf al voor televisie toen het programma op het scherm was destijds, maar er zijn veel mensen met echte jeugdherinneringen aan '1 Jaar Gratis'. De kijkcijfers waren ook erg goed en waarom de quiz destijds werd stopgezet, weet eigenlijk niemand. Het was gewoon tijd voor iets anders, denk ik.'

'1 Jaar Gratis' is een programma dat je met het hele gezin moet zien.

'Klopt! '1 Jaar Gratis' is het soort familie-entertainment waar je echt naar verlangt om samen met je kinderen te bekijken. Ik hoop dat het een moment wordt waarbij iedereen de smartphone en tablet even opzij legt en iedereen samen gezellig voor de tv kruipt om een uurtje mee te leven én mee te quizzen. Zaterdag is natuurlijk de familieavond bij uitstek. Dus ik denk wel dat het kan werken. Ik ben heel erg benieuwd naar de eerste reacties.'

Je treedt in de voetsporen van 'icoon' Herman Van Molle. Heb je hem gesproken tijdens je voorbereiding?

'Ja, ik heb Herman Van Molle gezien én hij is eigenlijk nog geen haar veranderd. Heb zelfs samen met hem een selfie genomen. Maar ik heb moeten zweren dat ik die nooit aan iemand zou laten zien. De man is heel erg op zijn privacy gesteld. Hij vertoeft veel in Zweden waar hij aan wandelvoetbal doet. Meer weten we niet over hem.'

En heb je tips gekregen?

'Ja. Hij vond het heel belangrijk dat ik zou weten wat er onder de kandidaten leeft. Dus hij drukte me op het hart om me niet af te zonderen van de deelnemers, maar me onder hen te mengen. Nu, dat doe ik sowieso en zo kom je natuurlijk heel wat te weten. We zijn ook op tweedaagse met de kandidaten geweest. Dat is een plezante manier om het gevoel te krijgen dat je samen ergens voor gaat. Terwijl de kandidaten natuurlijk elkaars concurrenten zijn.'

En dan bouw je automatisch een band met de kandidaten op.

'Ja. Je moet weten wat er leeft in de groep én wat er speelt tussen de kandidaten. Daar kan je dan op inspelen. '1 Jaar Gratis' wordt ook vanzelf superspannend wanneer de duels tussen de deelnemers ontstaan. Er moet dan altijd iemand afvallen en je wil dat natuurlijk niet, want je gunt het ze allemaal. Zelfs ik heb dan kippenvel.'

Wat vind jij zelf zo leuk aan het concept van '1 Jaar Gratis'?

'Het is een quiz zonder bekende Vlamingen. En dat is destijds een bewuste keuze geweest. Als quizmaster is dat leuk omdat je niets hoeft te forceren. Gedurende drie rondes kan je praten en wat zwanzen met de kandidaten zonder dat er bepaalde remmingen zijn. Zo kom je ook heel wat te weten en daar kan je dan op verder borduren. Ook spannend om te ontdekken is hoeveel de winnaar uiteindelijk wint. Want de winnaar krijgt een jaar lang het nettoloon van de meest verdienende. Maar wie verdient het meest? En hoeveel is het? Fijn om te ontdekken!'

Is deze reeks van '1 Jaar Gratis' aangepast aan vandaag?

'Er zijn een paar dingen veranderd. Sommige items duurden wat lang, Het is gebalder gemaakt, er zit meer schwung in. Bij de vorige reeksen werden de kandidaten vooraf apart geïnterviewd door Katja Retsin en dat hebben we aangepast. Nu wordt er gewoon met de kandidaten gepraat tijdens het spel zelf. Dat maakt het allemaal wat vlotter. Maar wat het spel zelf betreft, zijn we heel dicht bij het origineel gebleven. En dat is maar goed ook.'

'1 Jaar Gratis' is vanaf zaterdag 4 januari te zien op Eén.