Thomas Huyghe maakt een gids voor het leven met 'Het leven.doc'

Foto: Canvas - © VRT 2020

Nu duidelijk geworden is dat zowel Instagram-quotes als bijbelverzen er niet meer in slagen mensen een houvast te geven in het leven, neemt Thomas Huyghe de touwtjes zelf in handen. Daarom maakt hij 'Het leven.doc', een achtdelige talkshow waarin hij met bekende Vlamingen praat over de do's- and- don'ts van het leven.

Die levenslessen giet hij in een overzichtelijk Word-document; een levensgids voor een nieuwe generatie.

In 'Het leven.doc' bespreekt Thomas drie thema's per aflevering, vierentwintig hoofdstukken in totaal. 'Flirten', 'de puberteit', 'het huishouden', 'verouderen', 'dansen', 'solliciteren' en 'zwemmen' zijn een greep uit de hoofdstukken die op tafel komen, en dus uiteindelijk in de gids zullen belanden.

Thomas schrijft zijn Word-document niet alleen. Hij laat zich iedere aflevering bijstaan door psychotherapeute en actrice Katrin Lohmann en schrijver Johan Sebastiaan Stuer. En hij vraagt raad aan méér dan 30 andere bekende Vlamingen: Jelle De Beule, Mieke De Groote, Jani Kazaltzis, Chrostin, Jennifer Heylen, Jonas Geirnaert, Charlotte De Bruyne, Bart Cannaerts, Elodie Ouedraogo, Serine Ayari, Pedro Elias, Barbara Sarafian, Lukas Lelie, Danira Bouhkriss, Bart Van Peer, Rik Verheye, Saïd Boumazoughe, Fatma Taspinar, Jan Jaap van der Wal, Charlotte Adigéry, Erik Van Looy, Liesa Naert, Stijn Van de Voorde, Bockie De Repper, Margriet Hermans, Luc Haekens, Ella Leyers, Rani De Coninck, Sarah Vandeursen, Kathryn Cops en Otto-Jan Ham.

Samen met deze ervaringsdeskundigen, mensen die van leven een fulltime bezigheid gemaakt hebben, probeert Thomas uiteindelijk uit te komen bij een eenvoudige gids voor een ingewikkelde tijd.

'Het leven. doc', vanaf 23 december, 8 afleveringen, telkens beschikbaar vanaf 8.00 uur op Canvas via VRT NU.