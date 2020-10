'The Masked Singer' trekt alle registers open in de finaleweek! 3 programma's deze herfstvakantie!

De finale van 'The Masked Singer' nadert met rasse schreden. Op vrijdag 6 november weet Vlaanderen welke bekende gezichten er achter alle maskers schuilgaan en wie de grote winnaar wordt.

In die finaleweek zet VTM alles op alles en heeft Vlaanderen niet één maar, drie afspraken met 'The Masked Singer'. In aanloop naar de grote finale op vrijdag 6 november komt de kijkers op woensdag 4 november om 20.40 uur alle geheimen van de gemaskerden te weten in 'De Geheimen achter The Masked Singer'. Daarin wordt het parcours van alle ontmaskerden gevolgd en verklappen zij hoe het avontuur voor hen is verlopen.

Een dag na de finale, op zaterdag 7 november om 19.50 uur, volgt 'The Masked Singer: The Day After 'in het spoor van de 3 finalisten en natuurlijk ook van de uiteindelijke winnaar. Hoe beleeft de winnaar 'the day after'? En hoe verliep zijn of haar parcours in 'The Masked Singer'? De drie blikken terug op het avontuur tot aan hun ontmaskering. Alle afleveringen zijn ook terug te bekijken op VTM GO!

Zo klonk 'Euphoria' van Koningin:

Dit was Duiker met 'Dusk Till Dawn'



