Terug op Eén: 'Over Water'

Foto: Eén - © VRT 2020

Dit voorjaar brengt En het tweede seizoen van de psychologische dramareeks 'Over Water'. De tiendelige reeks speelt zich opnieuw af tegen de achtergrond van de stad Antwerpen en de haven.

De topcast uit het eerste seizoen, met onder andere Tom Dewispelaere, Natali Broods, Evgenia Brendes, Tom Van Dyck, Ruth Becquart en Jeroen Perceval is voor het tweede seizoen aangevuld met enkele grote namen zoals Stijn van Opstal, Tiny Bertels, Chris Nietvelt en Bruno Vanden Broecke. De regie is in handen van het duo Norman Bates (Inti Calfat en Dirk Verheye) en Deben Van Dam. Kato Maes en Tom Lenaerts produceerden de reeks voor het productiehuis Panenka, in coproductie met Telenet.

Wat heeft seizoen twee in petto?

John (Tom Dewispelaere) wordt na enkele maanden vrijgelaten uit de gevangenis en stapt buiten in een nieuwe wereld. Marjan (Natali Broods) is bij hem weg, Ella (Evgenia Brendes) werd zwanger en Barry (Jeroen Perceval) ontwaakte uit coma. In de gevangenis kickte John af van de drank, maar zijn nieuwe verslaving is minstens even sterk: macht.

Wanneer 'zakenadvocate' De Pelsmaecker (Ruth Becquaert) hem vraagt om de business van zijn voormalige concurrent Patrick De Beco te runnen, bijt hij zich vast in die opdracht. John stijgt hoger dan ooit in de criminele hiërarchie. Hij komt in een unieke machtspositie terecht, mede omdat De Pelsmaecker romantische gevoelens voor hem begint te ontwikkelen.

Die positie gaat stevig wankelen wanneer een doodzieke Carl Dockx (Tom Van Dyck) last krijgt van zijn geweten over de moord op De Beco. En dan blijkt het nieuwe lief van Marjan ook nog eens een ambitieuze havenschepen te zijn die kans wil maken op de burgemeesterssjerp door het handeltje van John op te ruimen.

Waar waren we gebleven?

In het eerste seizoen van 'Over Water' zagen we hoe gevallen tv-idool John Beckers zijn drank- en gokverslaving achter zich probeerde te laten door een eerlijke job aan te nemen in het havenbedrijf van zijn schoonvader, Freddy Michielsen. Na een spijtig ongeluk verloor John zijn schoonvader. Hij kwam daarna niet enkel in diens stoel terecht, maar ook stap voor stap in de Antwerpse drugshandel, gecontroleerd door 'zakenadvocate' De Pelsmaecker.

John begon weer te drinken en nam er meteen een aantal nieuwe verslavingen bij: macht, geld en adrenaline. Dat leverde hem veel op, maar kostte hem nog meer. Nadat hij zijn vrouw Marjan en twee kinderen Arno en Julie voor een laatste keer belogen en teleurgesteld had, en hij samen met havenrat Carl Dockx zijn concurrent Patrick De Beco liet verdwijnen, begon het net zich rond John te sluiten.

Aan het einde van het eerste seizoen wordt John opgepakt door de politie op verdenking van drugstrafiek. De ster is opnieuw gevallen, heel het plan is mislukt, het spel is uit. Of was dit slechts nog maar het begin van iets veel groters?

'Over Water 2': spannend plot en diepmenselijke emoties

Op het einde van het eerste seizoen liet de kijker John achter op de achterbank van een politiewagen. Hij werd door onder andere zijn vrouw en de politiecommissaris in de val gelokt en gearresteerd op verdenking van drugshandel op de site van Michielsen NV.

Wanneer John vrijkomt, trekt hij in bij Ella, die zwanger is van hun kind. John en Marjan zijn tijdens Johns gevangenschap van elkaar gescheiden en Marjan woont nu met de kinderen in hun oude huis.

John probeert meteen om via De Pelsmaecker weer aan een job te geraken. Wanneer zij John vraagt om ad interim de zaken van De Beco voor haar waar te nemen, grijpt hij die kans met beide handen. Barry wordt opnieuw Johns rechterhand, maar dan in de drughandel. Dat gaat met vallen en opstaan. Wanneer Barry verliefd wordt op Julie Beckers, Johns dochter, riskeren de twee voorgoed met elkaar te breken.

Ook Marjan geeft een nieuwe kans aan de liefde, na een periode van zoeken naar antwoorden op de vele vragen die De Beco achterliet. De ambitieuze havenschepen Wim Van Cauwenberghe (Stijn Van Opstal) kruist haar pad en de twee vullen elkaar erg natuurlijk aan. Wim is een intelligente man die heel gewiekst met zijn politieke carrière bezig is. Dat de vrouw op wie hij smoorverliefd wordt nu net de ex is van een van de grote namen in zijn groots opgezet actieplan tegen de havencriminaliteit, is dan ook een probleem voor hem.

John en De Pelsmaecker komen intussen steeds harder tegenover elkaar te staan. Er vloeit

bloed in de strijd om de macht. Een grote inzet in dit spel is het fotobewijs dat De Pelsmaecker heeft van de moord op Patrick De Beco, gepleegd door John en Carl. John beseft dat zij hem in haar macht heeft. Tot hij een ultieme kans ziet om zijn handen in onschuld te wassen door de schuld af te schuiven op een doodzieke Carl Dockx.

Carl heeft de liefde van Ella’s moeder Ritje (Chris Nietvelt) teruggevonden en heeft Ella verteld dat zij zijn dochter is. Maar hij vecht tegelijkertijd tegen een agressieve kanker. Hij beseft dat zijn dagen geteld zijn en wil alles doen om de toekomst van zijn dochter en zijn toekomstige kleinkind veilig te stellen. Ook als dat betekent dat hij alle schuld op zich moet nemen.

John waant zich onoverwinnelijk. In zijn blinde ambitie heeft John echter veel stukgemaakt. Onder andere iets waarvan hij altijd dacht dat het onbreekbaar was, namelijk het hart van De Pelsmaecker. Eens zij beseft dat ze nooit zal hebben wat ze wil, namelijk zijn liefde, neemt ze extreme maatregelen die John zijn illusies van onaantastbaarheid en onoverwinnelijkheid in een vingerknip kunnen breken.

Sneller, politieker en actueler dan ooit, met nieuwe personages en verrassend einde

Het tweede seizoen van 'Over Water' is sneller, politieker en actueler dan het eerste. Waar het eerste seizoen vooral over John en zijn gezin ging, wordt die wereld nu volledig opengetrokken. Het gezin Beckers is versplinterd en zoekt nieuwe bestaansvormen. De stadspolitiek komt zich meer en meer met de haven moeien en de voorheen onwankelbare positie van De Pelsmaecker begint af te brokkelen. Meer dan over een gevallen tv-idool en zijn demonen gaat het tweede seizoen van 'Over Water' over de levensgevaarlijke mix van ambitie, liefde en wraak.

De opengetrokken wereld van 'Over Water' verwelkomt een aantal nieuwe en meer prominente personages. Barry Snoeck (Jeroen Perceval) is weer onder de levenden en vormt een hecht maar ook intens duo met John. Havenschepen Wim Van Cauwenberghe (Stijn Van Opstal) en zijn rechterhand Didier Buelens (Bruno Vanden Broecke) schitteren als geslepen politieke tegenstanders van John, ook al is zelfs op het Stadhuis niets wat lijkt.

Afrekeningen, machtsstrijd, corruptie en drugsbeleid in een grootstad: 'Over Water 2' lijkt bij momenten uit de krantenpagina's weggerukt. De diepmenselijke problemen van onder andere een zieke Carl, die met hulp van zijn therapeute (Tiny Bertels) zijn dochter Ella en haar teruggekeerde moeder Ritje (Chris Nietvelt) weer in zijn leven wil, maken van dit tweede seizoen van 'Over Water' een razend spannend en diep emotioneel verhaal met een verrassend einde.

Aflevering 1: Vrij (zondag 12 januari)

Tijdens Johns voorlopige hechtenis staat de wereld niet stil. Marjan vraagt de scheiding aan, Barry ontwaakt uit zijn coma maar is niet meer de oude, en Ella werd zwanger van John. De Pelsmaecker zet intussen druk op haar netwerk om John zo snel mogelijk weer op vrije voeten te krijgen. Wanneer dat na twee maanden eindelijk lukt en John bij gebrek aan bewijs vrijgelaten wordt, verwacht zij een wederdienst. John moet voor haar de zaken van De Beco overnemen.

'Over Water', vanaf 12 januari elke zondag om 20.50 uur op Eén.